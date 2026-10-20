Все по разным корзинам: как сэкономить на подготовке автомобиля к зиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Чтобы не ездить в сервис несколько раз, можно совместить сезонное обслуживание с плановым техосмотром.

Если не поручать все работы одному автосервису, а проанализировать рынок и выбрать подходящие варианты, то при подготовке машины к зимнему сезону, можно сэкономить. Об этом изданию Life.ru рассказал финансовый консультант Александр Патешман.

«Правило номер один: не кладите все яйца в одну корзину. Не надо приезжать в сервис и говорить: «Сделайте мне диагностику, поменяйте все, что нужно, и заодно резину приобрету — посчитайте все вместе», — уточнил специалист.

Например, шины стоит брать отдельно. Перед покупкой зимних покрышек он рекомендовал сравнить предложения на маркетплейсах, проверить промокоды и банковские категории с повышенным кешбэком. Эксперт отметил, что в некоторых семьях скидки на автотовары или обслуживание есть сразу на нескольких картах.

Кроме того, нужно обращать внимание на предложения бесплатной установки при покупке шин. Такая акция, по данным Патешмана, может сэкономить до пяти тысяч рублей. Если старые покрышки еще пригодны для использования, то их можно перепродать и частично покрыть расходы. Однако, если шины уже достаточно изношенные, то для дальнейшей эксплуатации они не подходят.

Также финансовый консультант посоветовал отдельно проводить диагностику и отдельно ремонт. Сначала нужно получить перечень неисправностей и необходимых работ, а затем сравнить цены на запчасти и их установку в разных сервисах.

Он рекомендовал не пренебрегать качественными аналогами оригинальных комплектующих. Но перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом о совместимости деталей и машины. Кроме того, нужно учитывать условия гарантийного обслуживания, если он на ваш автомобиль распространяется. В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия.

Также Патешман советовал объединять сезонную подготовку с плановым техобслуживанием и заменой масла, чтобы не посещать сервис несколько раз.

Еще он отметил, что в сервисах соседних регионов подготовка к зимнему сезону и обслуживание транспорта может обойтись дешевле. Но здесь стоит учесть и расходы на дорогу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что менять шины необходимо в определенный момент. Лучше всего это делать после устойчивого похолодания до среднесуточных плюс пяти — плюс семи градусов и появления регулярных ночных заморозков.

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