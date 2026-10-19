Может обернуться трагедией: как спасти кошку от перегрева на батарее в квартире

Фото: © Getty Images/ullstein bild/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С наступлением холодов меняется режим сна домашних питомцев.

С наступлением холодов кошки начинают все чаще спать на батареях. Эта привычка может представлять серьезную опасность для здоровья питомцев. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, осенью кошки инстинктивно ищут места, которые помогают им сохранить тепло. Чаще всего их выбор падает как раз на батареи. Однако длительное нахождение на горячих отопительных приборах может негативно сказаться на здоровье животных.

Шеляков отметил, что иногда любовь к теплу оборачивается перегревом. По словам ветеринара, когда животные чувствуют дискомфорт, то сами покидают опасные места. Именно поэтому он посоветовал не запирать кошек в тесной комнате. В противном случае они не смогут свободно перемещаться по квартире и не найдут другое место для обогрева.

Еще Шеляков рассказал, что долго проводить время на отопительных приборах особенно вредно кошкам с длинной шерстью. Из-за этого у них может нарушиться терморегуляция. Чтобы этого не произошло, хозяевам таких питомцев нужно чаще расчесывать животных и не допускать появления колтунов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему зимой кошки могут забираться под капот автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.