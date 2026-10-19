Водяные облака: астрономы нашли первую планету с погодой, похожей на земную

BGR: астрономы нашли первую планету с похожей на земную погодой

Фото: NASA/JPL-Caltech/Penn State University

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Объект находится за пределами Солнечной системы.

Астрономы обнаружили изменения водяного облачного покрова на коричневом карлике WISE 0855, расположенном примерно в 7,5 светового года от Земли. Команда обсерватории Стюарда Аризонского университета изучила его атмосферу с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», сообщает BGR.

Наблюдения продолжались 11 часов. Каждые 15 минут исследователи получали спектральные данные, позволяющие отслеживать изменения излучения объекта.

По мере вращения WISE 0855 облачные области появлялись в поле зрения и исчезали из него. Анализ также показал изменения толщины облаков. Это указывает на переменчивые условия в атмосфере.

Объект известен ученым давно: его официальное открытие состоялось в 2014 году после изучения данных инфракрасного телескопа WISE. Новые наблюдения позволили подробнее исследовать атмосферу, в том числе процессы, связанные с подъемом газов из глубины.

Как объяснила участница команды Бриттани Майлз, прежние фотометрические наблюдения смешивали влияние облаков, температуры и химических процессов. Спектральные данные «Уэбба» помогают различать эти эффекты и точнее определять причины наблюдаемых изменений.

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