Почти год без работы: сколько максимально можно находиться на больничном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Есть диагноз, при котором закон разрешает не выходить на работу целый год, — и это не то, о чем думают большинство.

В России максимальный срок непрерывного больничного составляет десять месяцев, но если человек болен туберкулезом, то он имеет право не выходить на работу год. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

В документе сказано, что по решению врачебной комиссии при благоприятном прогнозе листок о нетрудоспособности может быть продлен до полного выздоровления пациента. Этот срок может составить от 10 до 12 месяцев. При этом каждые 15 календарных дней человек обязан отмечаться у врача. Учитывая состояние пациента, доктор принимает решение о продлении больничного.

При лечении травм, отравлений и других состояний, связанных с временной потерей трудоспособности, лечащий врач обязан сформировать листок на 15 дней. Дальнейшее решение о продлении больничного принимает специальная комиссия.

Ранее 5-tv.ru писал, что максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей. Рост составит 37%. В 2027-м размер больничного также вырастет. Сумма выплат составит 7,9 тысячи рублей.

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