Рычал и вел себя агрессивно: медведь перепугал сотрудников кафе в Бурятии

Фото: www.globallookpress.com/Toni Pfaffenbauer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Администратор вызвала полицию, когда на заднем дворе заведения заметили крупного хищника.

В Кабанском районе Республики Бурятия медведь пробрался на территорию кафе. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона на своей странице в социальных сетях.

«Вечером 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району от администратора кафе поступило тревожное сообщение — на заднем дворе заведения замечен крупный хищник», — уточнили в министерстве.

Там также добавили, что животное вело себя агрессивно, в том числе издавало громкие рычащие звуки.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Действуя в рамках российского законодательства, один из полицейских применил табельное оружие. Хищник, представляющий угрозу для граждан, был обезврежен пятью выстрелами. Никто из людей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на видео был заснят медведь, который бегал по детской площадке в Кемеровской области. Рядом с этим местом есть жилые многоэтажные дома и детский сад. К счастью, никого из людей в этот момент не было на улице, поэтому жертв удалось избежать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.