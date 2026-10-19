Скорость выросла даже у пользователей без 5G: что происходит с интернетом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Эксперты ждут к концу года еще одного скачка и почувствуют его не только абоненты сетей пятого поколения.

Скорость мобильного интернета в России за первый месяц работы 5G выросла почти на 20%. Об этом пишут сегодня «Известия».

Причем эксперты отмечают улучшение по стране в целом, а не только у тех, кто подключился к 5G. И прогнозируют к концу года рост еще на 10 процентов.

Произойдет это благодаря развертыванию новых станций для новых частот. Там, где их уже используют — в Москве и Петербурге, например, — 5G дает до 1,5 гигабита в секунду. Что в десятки раз выше скоростей предыдущего поколения связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения 5G. На первом этапе технология стала доступна в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. По данным Минцифры, воспользоваться высокоскоростным интернетом нового стандарта смогут около десяти миллионов человек.

Запуск состоялся по поручению президента России Владимира Путина. До конца 2026 года планируется расширить доступ к технологии еще примерно в 50 городах.

На начальном этапе сети будут использовать ранее выделенные частоты LTE, что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры на 20–25%. Для дальнейшего развития 5G также предусмотрены новые частотные диапазоны.

Технологию планируется применять не только для мобильной связи, но и в промышленности, беспилотном транспорте, телемедицине и системах искусственного интеллекта.

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