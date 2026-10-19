Разгромленные улицы и тысячи задержанных: что происходит во Франции

Фото, видео: Reuters/Jack Taylor; 5-tv.ru

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Пока Париж горел, Макрон отдыхал на концерте Селин Дион — и обратился к нации только спустя два дня.

Во Франции после ночных погромов коммунальщикам пришлось вывезти с улиц десятки тонн мусора — в основном разбитое стекло и обломки сгоревших автомобилей, а баррикады были разобраны к утру. Но новая волна протестов может вспыхнуть в любой момент. К этому призывают профсоюзы и оппозиция. Не делать этого посоветовал Эммануэль Макрон.

Он все-таки созрел на экстренное обращение к нации. Но лишь под занавес беспорядков. А в тот момент, когда горели улицы Парижа, президент со своей супругой «зажигал» на концерте. Все покажет корреспондент «Известий» Эдуард Новиков. Он следит за ситуацией во французской столице.

Вчера это еще была обычная автобусная остановка. А сегодня это ущерб на несколько тысяч евро. И вот таким представлен город сегодняшним утром. Не только сам Париж, но и большие города во Франции.

Коммунальные службы расчищают улицы, мэр Парижа лично призвал горожан помочь с уборкой. Повсюду — горы мусора, разгромленные магазины, баррикады, разбитые и подожженные машины.

«Все-таки страна живет жизнью в Париже, который вчера практически весь разнесли в клочья. Этот ресторан-бар разнесен, сожжен, уничтожен практически. И буквально здесь, здесь рядом с этим рестораном-баром находится другой ресторан, который живет своей нормальной воскресной жизнью», — рассказывает корреспондент «Известий» Эдуард Новиков.

После массовых беспорядков задержали больше двух с половиной тысяч человек. И пока французы подсчитывают ущерб и пытаются вернуть улицам прежний вид, все больше вопросов сейчас к президенту.

В самый разгар хаоса Эмманюэль Макрон ограничился короткой публикацией в соцсетях с осуждением насилия, а затем отправился отдыхать — на концерт Селин Дион. Обратился к своим гражданам он только спустя почти два дня — с очевидными фразами и предложениями…

«Правительство примет необходимые меры. Я призываю все политические партии и профсоюзы безоговорочно осудить любое насилие и призвать к спокойствию! Каждый должен взять на себя ответственность! Стране нужны порядок и спокойствие, а не дальнейшая эскалация. Нам необходимо сесть за стол переговоров и вместе выработать решения с учащимися, профсоюзами и местными властями», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Молчание Макрона на фоне погромов спровоцировало волну политической критики. Кандидат в президенты страны от ультраправых Марин Ле Пен считает, что беспорядки во Франции показали полную потерю доверия народа к властям. Меланшон, лидер левых, возложил всю ответственность за происходящее на действующую власть. Да и сами французы все меньше верят тем, кто обещает вернуть стране порядок…

«В какой стране мы живем? Что мы оставим нашим детям? Какой пример мы им показываем? Неужели это и есть Франция? Насилие… Может быть, я чего-то не понимаю… Я бабушка, и я не хочу, чтобы моя внучка видела такое!» — сказала работница сферы общественного образования Франсуаза Фори.

Полицейские на машинах пытались сбежать от толпы, которая закидывала их файерами и бутылками с зажигательной смесью. Атакуют машину полиции. По всему городу мародеры в масках грабили магазины. Прорваться пытались даже в самый знаменитый универмаг страны — Галери Лафайет. Густой смог от пожаров накрыл Бордо, Лион и еще больше десяти крупнейших городов страны. Погромщики уничтожали все, что видели. И полиция никак не могла им противостоять. В Лиможе сгорело историческое здание мэрии, построенное в XIX веке.

Полыхали здания и в историческом центре Лиона. В Бордо едва не сгорела в огне резиденция префекта, а в Лилле и Марселе толпа разгромила офисы градоначальников. По всей стране атакуют и магазины — от люксовых бутиков до салонов электроники.

Но особый резонанс в соцсетях вызвали вот эти кадры. Девушка в одиночку противостоит мародерам — пытается спасти магазин. Рядом нет полицейских, а сотрудники магазина молча наблюдают за тем, как выносят товары.

«Зачем вы это делаете? Остановитесь!» — «Ты мне не папаша! Подвинься!»

Сейчас во Франции даже после массовых погромов вспыхивают стихийные протесты. Митингующие продолжают собираться на улицах по всей стране и устраивать беспорядки.

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