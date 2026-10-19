«Все три стороны»: Кремль сделал заявление о переговорах России, США и Китая

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи, однако конкретных договоренностей по ее организации и повестке пока нет.

Москва, Вашингтон и Пекин признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи, заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня пока нет.

«Все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент конкретика по этому вопросу отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести очередные переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Переговоры проходили во время официального визита российского президента в Китай и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

При этом подготовка возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита не ведется. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сама идея встречи известна трем сторонам, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

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