Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Иммунитет после болезни не обеспечивает широкой защиты от других штаммов вируса.

Перенесенный грипп не может заменить вакцинацию: естественная иммунная защита направлена на штамм, вызвавший заболевание. Об этом порталу Газета.ру рассказал ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, вакцина запускает реакцию иммунной системы, похожую на ответ при настоящем заражении. Однако само инфекционное заболевание при этом не развивается.

«Поэтому этот вопрос можно сформулировать так: что лучше — болеть или не болеть? Кажется, ответ очевиден», — отметил эксперт.

Лебедев подчеркнул, что после выздоровления человек не получает защиты от всех циркулирующих вариантов гриппа. Иммунитет к возбудителю перенесенной инфекции не означает невосприимчивость к другим штаммам.

Вакцина, о которой рассказал специалист, содержит четыре актуальных штамма вируса. Именно против них после прививки формируется иммунная защита. Поэтому эксперт назвал вакцинацию более надежным и предсказуемым способом защиты, чем приобретение иммунитета через болезнь.

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