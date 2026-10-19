Доход, начальство и стабильность: что важно россиянам при выборе работы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Почти шесть из десяти опрошенных (59%) назвали решающим фактором высокий заработок. Ещё 38% указали на адекватность руководства, 29% — на надёжность компании.

Уровень оплаты труда, адекватность руководства и стабильность компании стали главными критериями для россиян при поиске работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Лидером рейтинга решающих факторов остался высокий доход — его отметили 59% участников опроса. На втором месте оказалась адекватность начальства (38%), на третьем — стабильность компании (29%). Также для 28% респондентов критически важно удобство расположения офиса, а для 26% — психологический комфорт в коллективе и карьерные перспективы.

Личностное развитие при выборе работодателя учитывают 17% опрошенных. Прозрачность управленческих процессов и баланс между работой и личной жизнью важны для каждого седьмого участника исследования (по 15%). Реже соискателей мотивируют интересные задачи (13%), социальный пакет (12%) и корпоративное обучение (8%). Имидж организации и корпоративная культура набрали 4% и 2% голосов соответственно.

Исследование выявило различия в приоритетах у мужчин и женщин. Мужчины чаще обращают внимание на уровень заработка (63% против 55% у женщин) и возможности карьерного продвижения (30% против 22%). Также для них важнее интересные задачи, личностный рост и сохранение жизненного баланса.

Женщины при трудоустройстве чаще отдают предпочтение компаниям рядом с домом (34% против 22% среди мужчин) и комфортной атмосфере в коллективе (31% против 20%). Кроме того, женщины в большей степени ценят эффективность систем управления и адекватное поведение руководителей.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

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