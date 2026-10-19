НЛО над Люблином: военные Польши ищут загадочный объект у границы с Украиной

Вооруженные силы Польши ищут НЛО в районе Люблина и у границы с Украиной

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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Около двух часов ночи жители района Земборжицкого водохранилища услышали громкий звук пролетающего аппарата и сообщили в полицию.

В Люблине и приграничных с Волынской областью Украины польских деревнях заметили неопознанный летающий объект (НЛО), вызвавший тревогу у местных жителей. Об этом сообщает издание Fakt.

Около двух часов ночи в полицию поступило два сообщения от граждан, которые услышали громкий звук пролетающего объекта в районе Земборжицкого водохранилища в Люблине. В настоящее время сотрудники полиции и военнослужащие продолжают поиски аппарата.

По информации Люблинского информационного портала, впервые объект был замечен в деревне Окунинка, расположенной у границы с Украиной. Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши подтвердило факт проверки инцидента.

В ведомстве заявили, что рассматривают различные сценарии случившегося.

«Включая метеорологические явления или аномалии, а также потенциальную контрабанду или провокационную деятельность», — отмечается в сообщении командования.

Военные подчеркнули, что на данный момент ни один из перечисленных вариантов не получил официального подтверждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон опубликовал шестой пакет архивных материалов о НЛО. В новом блоке содержится видеозапись, на которой неопознанный объект перемещается со скоростью, превышающей 800 километров в час.

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