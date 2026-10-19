«По жопе в такт»: Дробыш лупил Лолиту в своей студии звукозаписи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица рассказала о пятичасовой пытке во время записи песни. За которую она благодарна!

Певица Лолита Милявская рассказала, как музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш работал с ней в студии. По словам артистки, это было долгое испытание, в ходе которого коллега бил ее по спине, чтобы помочь почувствовать ритм. Создание композиции «Оказалось жить» едва не закончилось госпитализацией! Это, может, и преувеличение, но Лолита не исключает, что на ее теле остались следы.

«Я пришла в студию петь, говорю: „Витя, у меня один выходной, давай запишем“. И пять часов у станка. Он меня и обнимал, и бил, потому что я неритмичная, в хорошем смысле. Он делал так: одной рукой обнимал, а второй по спине вот так вот бил. Эту историю я запомню на всю жизнь, потому что это означает — пой ритмично! И за это я его люблю», — поделилась певица.

Милявская подчеркнула, что во время работы в студии готова ко всему — критике, крикам, нецензурной лексике и даже удару. Потому что нужно получить результат, а не просто потратить время. Лолита знает свои минусы как исполнительница, знает, что часто страдает ритм, поэтому позволяет профессионалам показывать, как надо. Она отметила, что не чувствовала боли, а главное — песня получилась.

«Не знаю, были ли у меня полосы, но я не чувствовала. Но главное — у нас песня получилась, это самое главное. И в моем репертуаре это первая песня Виктора Дробыша», — добавила артистка.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Эту историю Лолита рассказала на юбилейном концерте Виктора Дробыша — он собрал друзей и коллег в честь своего 60-летия. После шоу, беседуя с журналистами, он с улыбкой подтвердил, что Милявской пришлось «помочь» почувствовать ритм, вот только бил он ее вовсе не по спине.

«По жопе в такт… Это ритм. Это, наверно, все-таки жопа — то место, которое наиболее хорошо передает импульс для ровного пения. ******* (Лупил. — Прим. ред.) как мог», — посмеялся продюсер.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что не станет подписывать договор с Виктором Дробышем, несмотря на возобновление сотрудничества. По ее словам, она добилась популярности в музыке сама и теперь не нуждается в продюсере. Зато надеется вернуть в репертуар песни, которые Виктор Яковлевич забрал после их скандального профессионального расставания.

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