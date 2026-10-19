Угроза взрыва изменила маршрут: самолет Austrian Airlines экстренно сел в Софии

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Рейс из Тель-Авива в Вену перенаправили в болгарскую столицу после поступившего сообщения об угрозе. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии. Как сообщила 18 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan, причиной изменения маршрута стала угроза взрыва.

Информацию об инциденте подтвердили в Lufthansa Group, в состав которой входит авиаперевозчик.

«Мы подтверждаем, что в отношении рейса OS82, следовавшего из Тель-Авива в Вену, поступила угроза. В связи с этим было принято решение перенаправить самолет в Софию», — цитирует издание официальный комментарий группы.

На борту воздушного судна находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После приземления в болгарской столице специалисты приступили к проверке безопасности.

В авиакомпании уточнили, что после завершения досмотра пассажиров доставят в пункт назначения другим рейсом. Транспортировку планируется организовать в кратчайшие сроки. Информации о результатах проверки систем и багажа на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский Boeing-737, летевший из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия во время полета над Европой, но штатно сел в аэропорту назначения. Этот случай стал пятым подобным инцидентом в Европе с начала суток.

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