Певица Слава в новогоднем наряде послала журналистов на юбилее Дробыша

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Артистка вышла к прессе в приподнятом настроении, а потом внезапно помрачнела и поспешила прочь.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, устроила микроскандал на юбилейном концерте «18 друзей Дробыша», посвященном 60-летию музыкального продюсера и композитора, заслуженного артиста России Виктора Дробыша.

Исполнительница предстала перед прессой в сияющем наряде, который тут же заметили: покрытое стразами платье, такая же шляпа и перчатки с бахромой. Слава отметила, что купила этот ансамбль для празднования Нового года, но он пригодился раньше.

«А Дробыш вам не говорил, какое платье, какой стиль должен быть?» — спросил один из журналистов.

В это время один из операторов тщетно повторял просьбу повернуться чуть в сторону, чтобы камеры поймали лучший ракурс звезды. Неясно, что именно задело певицу, но, услышав вопрос одновременно с просьбой оператора, она тут же стала серьезной, улыбка исчезла с лица, и Слава молча удалилась.

Уже в коридоре артистка со смехом сказала одному из членов своей команды: «Я всех на **** послала, это мое любимое занятие!». Что ж, зато пресса успела полюбоваться новогодним нарядом!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему за Славой планомерно закрепляется слава российской Бритни Спирс. Недавно она оказалась в центре внимания после эмоционального видео из гостиницы — бурно пожаловалась на неработающий кондиционер, шум за дверью и отсутствие необходимых принадлежностей. В какой-то момент артистка связала накопившееся раздражение с отказом от алкоголя и пожалела о решении бросить пить. Как можно догадаться, решение было отменено.

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