Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Певица также сообщила, что вернет в репертуар композиции, отнятые Виктором Дробышем.

Актриса и исполнительница шансона Настасья Самбурская поделилась творческими планами. В интервью корреспонденту 5-tv.ru она сообщила, что готовит к официальному выпуску совместную работу с Сергеем Шнуровым. Самбурская уточнила, что их свели общие знакомые — посоветовали лидеру группы «Ленинград» обратить внимание на певицу.

«В планах с Сергеем Шнуровым песню выпустить, но пока вот ждем, когда он там перепишет куплет. Я уже ее у себя выкладывала, она называется «Мой шансон», — добавила она.

По собственным словам, Самбурская также записала новую композицию под названием «Незаслуженно» с продюсером FARGO (псевдоним Арутюна Тамамяна. — Прим. ред.). Этот автор работал аранжировщиком на «Фабрике звезд» Виктора Дробыша, сотрудничал с Люсей Чеботиной, Димой Биланом, Мотом, Ольгой Бузовой, Тимати, Ольгой Серябкиной, JONY и другими.

«Я записала еще песню, есть такой FARGO продюсер. Я записала песню девушки автора, он, видимо, музыку написал, я, честно говоря, что-то запуталась, „Незаслуженно“ она называется», — рассказала Самбурская.

Кроме того, Самбурская намерена вернуть в репертуар песни, которые ранее в результате конфликта конфисковал Виктор Дробыш. Бывшие коллеги снова работают вместе, но теперь уже не как музыкальный продюсер и подопечная певица, а как две самостоятельные творческие единицы. Прежние споры, которые даже перенеслись в зал судебных заседаний, позади.

Путь к музыке: две карьеры Настасьи Самбурской

Анастасия Терехова (настоящее имя артистки. — Прим. ред.) родилась 1 марта 1987 года в Приозерске Ленинградской области. После девятого класса она выучилась на парикмахера, но позже поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, откуда была отчислена. В 2010 году она окончила ГИТИС и была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

В кино Самбурская дебютировала в 2008 году с эпизодических ролей в сериалах «Обручальное кольцо» и «Детективы». Широкую известность ей принесла роль Кристины Соколовской в ситкоме «Универ. Новая общага», где она снималась с 2011 года. В ее фильмографии более 50 работ, среди которых «Женщины против мужчин», «Беспринципные», «Галя, у нас отмена!» и другие.

Музыкальную карьеру Самбурская начала в 2012 году с сингла «Ты попал». В 2016-м она заключила контракт с продюсером Виктором Дробышем и выпустила песню «Плохие мальчики». В 2019 году артистка получила премию «Шансон года» в номинации «Открытие года». Наиболее известные ее композиции — «Плохие мальчики», «Алеша-ша», «Безответная», «Фраер» и «Сильная».

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