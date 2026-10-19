Фото: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O

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Во время беседы с американским телеканалом глава киевского режима несколько раз зажимал нос пальцами, шмыгал и надолго замолкал после вопросов журналистки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал странное поведение во время интервью американскому телеканалу NBC. Инцидент произошел на фоне проблем с западным финансированием Украины.

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В ходе беседы Зеленский постоянно зажимал нос пальцами и периодически шмыгал. Зрители также обратили внимание на его реакцию на вопросы журналистки: в один из моментов после заданного вопроса он несколько секунд смотрел в камеру «пустыми глазами» и лишь после долгой паузы начал отвечать.

Кроме того, в процессе интервью глава киевского режима неоднократно косился на камеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский оказался под серьезным давлением из-за позиции США по Украине. По словам кипрского журналиста Алекса Христофору, ситуация обострилась в последние несколько дней.

«У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», — сказал он.

По словам Христофору, невроз Зеленского имеет под собой реальные основания. Вашингтон больше не предоставляет Киеву разведданные, сделав ВСУ беззащитными перед российскими ударами.