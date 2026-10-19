«Я пою, денежки делим»: Самбурская снова работает с Дробышем, но без договора

Певица Самбурская снова работает с Дробышем, но не видит его своим продюсером

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скандал позади, и артисты забыли о прежних обидах. Или все же проявляют осторожность?

Певица и актриса Настасья Самбурская в интервью 5-tv.ru объяснила, что не станет подписывать договор с композитором, заслуженным артистом России и своим экс-продюсером Виктором Дробышем, несмотря на возобновление совместной творческой деятельности. По собственным словам, она добилась популярности в музыкальной сфере сама и теперь не нуждается в представительстве и дополнительном пиаре.

«У нас не будет договора, потому что я уже выросла отдельно в качестве певицы конкретно. И я, конечно же, буду с ним сотрудничать, но уже на каких-то творческих условиях: есть песня — я пою, денежки делим. Просто мне не нужен продюсер, потому что у меня есть менеджер, и мне в принципе хватает менеджера», — сказала артистка.

Она также отметила, что воссоединение с композитором стало для многих ее поклонников сюрпризом. И хотя в социальных сетях Самбурская делилась, что опять работает с Дробышем, и даже публиковала видео из студии, где они записывали очередную песню, ей все еще поступают изумленные комментарии.

Судя по всему, новых проблем в отношениях с Дробышем звезда не боится. На вопрос, кто опаснее — бывший продюсер или журналист, певица без колебаний ответила: «Конечно, журналист». Даже не задумалась.

История конфликта Виктора Дробыша и Настасьи Самбурской

Сотрудничество артистов началось в 2016 году, когда продюсер взял на себя руководство музыкальной карьерой Самбурской. Однако в 2020-м исполнительница подала на него в суд, обвинив в неисполнении обязательств по продвижению. По условиям контракта она должна была отдавать продюсерскому центру 70% гонораров.

Дробыш, в свою очередь, заявлял, что певица сама отказывалась от работы и не выполняла договоренности. В июне 2022 года суд встал на сторону продюсера и обязал Самбурскую выплатить компенсацию в размере около 2,7 миллиона рублей.

Однако в октябре 2026 года стороны публично примирились: Самбурская неожиданно появилась на пресс-конференции композитора, посвященной его юбилейному концерту «18 друзей Дробыша», и стала его «19-м другом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктор Дробыш связал снижение востребованности другой коллеги, заслуженной артистки России Елены Ваенги, с прекращением их сотрудничества. Союз продлился пять лет, после чего певица сама выступила инициатором завершения работы. Продюсер предположил, что причиной могли стать не жадность, а тщеславие.

В последние годы Ваенга действительно редко появляется на публике и почти не дает интервью. Поклонники предполагали, что она завершила карьеру или борется с болезнью, однако сольные выступления певица продолжает.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.