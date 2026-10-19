Работа мобильных огневых групп «Днепр». Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы круглосуточно прикрывают позиции от атак украинских беспилотников и уничтожают воздушные цели стрелковым оружием.

Военнослужащие мобильных огневых групп (МОГ) группировки войск «Днепр» организовали круглосуточную защиту позиций от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Самые ярки кадры из зоны СВО — в материале 5-tv.ru.

Для ликвидации воздушных целей созданы специальные подразделения и пункты наблюдения.

Командир мотострелкового батальона с позывным «Барс» сообщил, что за последние две недели бойцы уничтожили порядка 10–20 беспилотников «Хорнет».

По его словам, практика подтвердила эффективность стрелкового оружия против таких аппаратов.

«В основном они у нас летают по дорогам, бьют гражданские машины. Соответственно, это „Батоны“ — это дальнего действия которые беспилотники. Ну приспособились, боремся уже, как бы опыт есть, наработки есть, и в принципе основная масса дронов, которая пролетает в нашей зоне ответственности моего батальона, они уничтожаются стрелковым оружием», — рассказал «Барс».

Беспилотники противника ликвидируют как при несении дежурства на замаскированных позициях, так и во время сопровождения военной техники. В ходе выполнения одной из задач по ротации личного состава расчет МОГ обнаружил на дороге ударный дрон ВСУ. Военнослужащие спешились и уничтожили цель прицельным огнем.

Командир расчета мобильной огневой группы с позывным «Ивук» отметил особенности конструкции сбитых аппаратов. По его словам, фюзеляжи изготавливают из пластика или пенопласта, поэтому пули могут проходить насквозь, не останавливая полет.

«Надо стараться попасть в аккумулятор или вот где у него находится боеприпас», — пояснил «Ивук».

Помимо стрелкового оружия, для борьбы с разведывательными беспилотниками самолетного типа российские военнослужащие применяют FPV-дроны различных типов в качестве перехватчиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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