Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные пресекли попытку противника обеспечить свои подразделения необходимыми ресурсами.

Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий была обнаружена укрытая группа подвоза противника, которая транспортировала материальные средства на передовые позиции. Координаты цели оперативно передали экипажам 49-го отдельного танкового батальона 72-й мотострелковой дивизии.

Несмотря на удаление более девяти километров от линии боевого соприкосновения, расчеты произвели точные выстрелы. В результате были полностью уничтожены склад материальных средств и личный состав ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска продвигаются вперед на нескольких направлениях, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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