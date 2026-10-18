Семь партий до триумфа: Абраамян принесла России историческое золото

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В финале чемпионата Европы по настольному теннису россиянка обыграла немку Аннетт Кауфманн со счетом 4:3. Ранее ни одной представительнице России не удавалось выйти в финал взрослого континентального.

Россиянка Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль чемпионата Европы по настольному теннису в женском одиночном разряде. В финале турнира, который проходил в Любляне (Словения), 23-летняя спортсменка обыграла немку Аннетт Кауфманн со счетом 4:3 (15:13, 11:5, 5:11, 9:11, 12:10, 11:6, 4:3).

Путь к титулу оказался непростым. За восемь дней Абраамян прошла от квалификационного этапа до решающего матча. В плей-офф россиянка провела шесть встреч, три из которых завершила победой со счетом 4:3. Два напряженных матча состоялись в последний день соревнований.

В полуфинале Абраамян встретилась с представительницей Франции Притикой Павад, которая в составе национальной сборной становилась бронзовым призером чемпионата мира. Россиянка вырвала победу в седьмой партии со счетом 13:11.

В финале Абраамян вновь продемонстрировала характер. Несмотря на потерянное преимущество в одной из партий, когда счет изменился с 9:3 в пользу россиянки, она сумела собраться и добиться победы в решающем сете.

Для Абраамян этот чемпионат Европы стал дебютным во взрослом одиночном разряде и сразу завершился золотой медалью. Ранее спортсменка побеждала на континентальных первенствах среди юниорок.

Победа Абраамян стала историческим достижением для российского женского настольного тенниса. Ранее ни одной российской спортсменке не удавалось выйти в финал чемпионата Европы в одиночном разряде. До этого представительницы России дважды завоевывали бронзовые медали: Ирина Котихина — в 2007 году, а Полина Михайлова — в 2015-м.

Абраамян продолжила традиции отечественной школы настольного тенниса, связанной с именами прославленных спортсменок Зои Рудновой, Валентины Поповой и Флюры Булатовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские спортсмены получают право выступать с национальной символикой на соревнованиях по настольному теннису.

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