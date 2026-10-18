Фото, видео: © Getty Images/Anadolu / Contributor; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел вспомнил, что глава киевского режима не раз отказывался от обязательств в последний момент.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет переговоров. Об этом политик рассказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Бахрейна и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Многократно, даже когда достигалось в целом в ряде случаев, по предложению президента США, когда достигалось понимание между Москвой и Киевом, о том, давайте двигаться вперед. Есть какие-то понятия о возобновлении переговоров на на следующий день после появления таких оптимистичных ожиданий, Украина обязательно вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое и отвратительное, по большому счету, прежде всего удары по гражданским целям», — отметил Лавров.

По мнению министра иностранных дел, вывод из сложившейся ситуации только один.

«У нас только один вывод — не хочет Зеленский переговоров, он уже не раз их срывал, в том числе после декабря 2019 года, когда в Париже встреча состоялась, там было подписано согласовано решение о необходимости выполнить минские договоренности, включая отражение особого статуса Донбасса в Конституции Украины, под этим подписались и Макрон, Меркель и Зеленский. Ничего они не собирались делать», — отметил он.

Лавров также обратил внимание на то, что дизельная сделка России и США — вопрос двусторонний, и позиция Зеленского на него не влияет. При этом, добавил он, европейцы обрушивают энергорынки, чтобы спасти режим Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров передал китайскому коллеге Ван И доклад о фальсификации событий в Буче. Документ опровергает украинские фейки о якобы устроенной в городе резне.

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