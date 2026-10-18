Устроил ДТП и сбежал без одежды: мужчина въехал в две машины в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Виновника столкновения догнали и повезли на медосвидельствование.

На Третьем транспортном кольце в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Audi въехала в Volkswagen и Mercedes — после этого ее водитель скрылся с места ДТП голым. 5-tv.ru узнал подробнсти у пострадавшего.

Александр находился за рулем одного из автомобилей, в который врезались.

«Он меня догнал, я ехал на машине в средней полосе в сторону Кутузовского проспекта. Получил сильный удар сзади, удар сбоку. <…> Придя в себя, я увидел мужчину, который бежит в сторону эстакады, на съезд с Кутузовского, и раздевается по дороге. За ним бежал второй мужчина, пытаясь его поймать. Выйдя из машины, я понял, что это он меня догнал и врезался в меня сзади, потом его видимо отрикошетилов отбойник, от отбойника его снова отрикошетилов меня, после этого у меня машина ушла в блокировку, он отлетел в противоположный отбойник, и опять отрикошетило в меня, попутно зацепив девушку на Mercedes», — рассказал он.

Виновика поймали и повезли на медосвидельствование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве 20 подростков устроили опасный заезд на электросамокатах по проезжей части ТТК. Несовершеннолетних нарушителей задержали.

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