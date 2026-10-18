Юбилей закончился в больнице: актрису Виноградову госпитализировали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В день своего 40-летия артистка получила травму лба в театре, после чего ей потребовалась помощь медиков.

Актрису Александру Виноградову доставили в больницу из Театра на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сегодня артистке исполнилось 40 лет. В театре она получила травму лба, после чего прибывшие медики госпитализировали ее.

Виноградова играет в Театре на Бронной и снималась в сериалах «Метод», «Полицейский с Рублевки» и «Отель Элеон».

Александра Сергеевна Виноградова родилась 18 октября 1986 года в Ленинграде. В 2002 году поступила в Санкт-Петербургскую театральную академию на курс Льва Додина. В 2007 году окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова).

С 2007 года она служит в театре «Ленком». Среди ее театральных работ — Мария Сергеевна Прозорова в «Трех сестрах» Чехова (2018, реж. Константин Богомолов), несколько ролей в «Теллурии» Сорокина (2019, реж. Богомолов) и других.

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