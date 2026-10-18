Дочь Пескова раскрыла свои планы на будущее

Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Девочка настроена серьезно.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Надежда хочет стать фигуристкой, как ее мама, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка. Об этом девочка рассказала 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ. ТВ КИДС».

«Я вообще планирую пока что идти по карьере спортсменки, как мама, и я себя в будущем вижу, как спортсменка», — сказала она.

Что же до кино, в котором девочка уже попробовала свои силы, как актриса — она несколько в нем разочаровалась. По ее словам, если в более позднем возрасте ей будут предлагать играть, то она согласится лишь на небольшую роль. Из-за профессиональной карьеры на льду у нее явно не будет времени для долгих съемок.

Ранее Дмитрий Песков поздравил всех отцов России с праздником. Он отметил, что отцовство — это большая ответственность, но вместе с тем и радость.

День открытых дверей «РУ. ТВ КИДС» прошел в Национальном центре «Россия» совместно с презентацией проекта «Цифровая карта таланта». В программе мероприятия объединились музыка, кино, телевидение, блогинг и современные цифровые форматы. Также гостям показали несколько фильмов, в том числе семейную комедию «Исполняющий обязанности», в которой снялась Надежда Пескова.

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