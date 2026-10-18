Андрей Губин раскрыл, кому принадлежат авторские права на его песни

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За время своей карьеры артист создал треки для многих звезд эстрады.

У певца Андрея Губина остаются авторские права на написанные им песни. Об этом артист заявил на презентации бойз-бенда «Жара» в беседе с 5-tv.ru.

«Авторские права все за мной», — коротко ответил Губин.

За время своей карьеры артист написал песни для многих звезд эстрады. Сам Андрей Губин прервал карьеру певца еще в 28 лет. Ему пришлось сделать это из-за тяжелого заболевания — прозопалгии лица. Заболевание мешает артисту не только работать, но и строить семью. Тем не менее, он не отказывает себе в общении с красивыми девушками, более того, оно осталось единственным настоящим источником счастья в жизни Губина.

Артист отказывается выступать на предстоящих новогодних корпоративных концертах, хотя ему предлагают за это по 100 тысяч долларов. По словам музыканта, он здраво оценивает свои возможности и качество своей работы, поэтому не хочет получать денег, которых не заработал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.