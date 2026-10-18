Сын нашел отцу женщину для утех, а тот лишился денег: курьез в Новокузнецке

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Мужчина воспользовался помощью 23-летнего сына, поскольку сам плохо разбирался в смартфонах.

Житель Новокузнецка 50 лет лишился 39,5 тысячи рублей, пытаясь найти женщину для интимных свиданий. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Поскольку мужчина слабо разбирался в смартфонах, помочь ему попросили 23-летнего сына. Тот нашел подходящий сайт и разместил там отцовский номер телефона. Вскоре мужчине позвонила девушка и назвала стоимость услуги — 1500 рублей. Клиент перевел деньги, но встреча так и не состоялась. Условия поменялись: у него потребовали еще 15 тысяч рублей.

Мужчина отказался и попросил вернуть первый взнос. Тогда его уговорили продиктовать код из СМС, будто бы нужный для возврата средств. Сразу после этого со счета списали еще 38 тысяч рублей.

В банковском приложении пострадавшего зафиксировали попытку оформления кредита на миллион рублей. В итоге мужчина остался без женщины, с заблокированным счетом и потерей 39,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая прокурор Петрозаводска Елена Аскерова рассказала о пропаже восьми тысяч евро во время поездки из Санкт-Петербурга в турецкий Бодрум с пересадкой в Стамбуле. В путешествие она отправилась 19 мая вместе с 12-летним внуком. Наличные женщина заранее положила в мешочек, а его — в отделение небольшой сумки на дне ручной клади. По ее словам, ни о сбережениях, ни о месте их хранения никто не знал. Сумка почти все время находилась при ней, за исключением прохождения рентгеновского досмотра и моментов, когда она лежала на багажной полке в самолете.

Уже после заселения в отель женщина обнаружила, что в мешочке вместо восьми тысяч евро лежат старые однодолларовые купюры.

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