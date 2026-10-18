«Для меня это блажь»: Караулова отказалась от загородного дома ради сына

Фото, видео: Елагин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица призналась, что квартира для нее удобнее.

Певица Юлианна Караулова заявила, что отказалась от загородного дома, чтобы чаще видеть ребенка. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии, посвященном 30-летию телеканала Муз-ТВ.

«Мне вообще шикарно живется в квартире. Я как раз из тех людей, кто считает, что загород — это, конечно, великолепно. Но для меня, по крайней мере, сейчас в моем темпе это такая определенного уровня блажь, потому что тратится огромное количество времени на логистику, на дорогу. И я это время могла бы провести более продуктивно, как минимум. Я бы могла чаще видеть ребенка, что я, собственно, сейчас и делаю», — сказала певица.

Она также отметила, что не считает жизнь за городом полезнее для сна.

«Не знаю, как моя практика показывает, что на свежем воздухе высыпаться лучше — для меня это миф, потому что я чувствую себя в городе намного лучше, хотя дышу не свежим воздухом, (есть — Прим. ред.) загазованность, но как будто бы у меня стало больше энергии», — добавила Караулова.

Личная жизнь певицы напоминает добрую сказку: в 2013 году она встретила продюсера и композитора Андрея Черного, а уже в 2016 году он сделал предложение возлюбленной перед многотысячной аудиторией на ВДНХ, где шла запись новогоднего «Голубого огонька». Певица стала матерью в 33 года. В мае 2021-го на свет появился первенец Юлианны и Андрея — Александр. Мальчику весной исполнилось пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юлианна Караулова порассуждала о том, в какой момент стоит заводить ребенка. По словам исполнительницы, рожать малыша нужно тогда, когда вы к этому готовы. Она отметила, что это уместно, когда появился человек, с которым вы готовы пойти на это дело, когда чувствуете готовность стать матерью и у вас все для этого есть.

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