Андрей Губин раскрыл, за сколько готов выступить на новогоднем корпоративе

Фото, видео: Яворская Яна/ТАСС; 5-tv.ru

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Певец здраво оценивает качество и стоимость своей работы.

Андрей Губин отказывается выступать на предстоящих новогодних корпоративных концертах за 100 тысяч долларов, так как адекватно оценивает качество своей работы и не хочет продавать ее дороже, чем она на самом деле стоит. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

При этом выступать дешево Губин тоже не готов.

«Предлагают 100 тысяч долларов<…> Я не могу продавать работу низкого качества по дорогой цене. А за тысячу рублей я петь тоже не готов», — сказал Губин.

По словам Андрея, ему «есть, на что жить». Ранее он даже заявил, что откладывает деньги на старость и привык вести быт экономно. Из-за давней болезни — прозопалгии лица — певец боится, что в старости утратит дееспособность, поэтому заранее собирает бюджет на врачей и сиделок.

Говоря же в целом о возвращении на сцену, артист оценил его вероятность в 85%. Активную карьеру он прекратил еще в 28 лет из-за мучительных невралгических болей, и недуг до сих пор сильно мешает ему, хотя Губин успешно реализует себя в продюсерской и иной организационной работе в сфере шоу-бизнеса.

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