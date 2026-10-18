Вся страна знала тетю Асю, а она боролась с безденежьем: тяжелая судьба Татьяны Ташковой

Фото: legion-media/Борис Кремер / PhotoXPress.ru

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Вся страна знала ее как веселую и уверенную в себе тетю Асю из рекламы отбеливателя. Но когда Татьяна Ташкова появилась на телеэкранах в этом образе, за ее плечами уже были годы работы поваром, торговля украшениями, банковская карьера и история с угрозами, которую актриса до сих пор вспоминает с удивлением.

В 1990-е ее супруг, знаменитый режиссер Евгений Ташков, лишился работы, семейные накопления обесценились, а на руках оставался сын-школьник. В большом интервью «Аргументам и фактам» актриса рассказала, как ей удалось пережить это время, почему рекламная героиня стала настоящим спасением и что помогло сохранить 32-летний брак с мужчиной, который был старше нее на 30 лет.

Тетя Ася пришла на помощь: как реклама спасла семью актрисы

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

Когда в конце 1990-х по телевизору впервые появилась энергичная женщина, которая уверенно расправлялась с пятнами на одежде, зрители даже не подозревали, какая история скрывается за ее улыбкой. Тетя Ася быстро стала одной из самых узнаваемых героинь российской рекламы. Ее появление сопровождалось знаменитой фразой «Тетя Ася приехала!», которая вскоре зажила собственной жизнью. Ролики обсуждали, персонажа пародировали, а исполнительницу начали узнавать даже люди, никогда не видевшие ее в кино.

Для Татьяны Ташковой эта роль оказалась неожиданной. К тому времени она уже сыграла учительницу Лидию Михайловну в картине «Уроки французского», работала в Театре киноактера, получила звание заслуженной артистки России. Но известность и профессиональные достижения не защищали от финансовых трудностей. Кинематограф переживал кризис, ролей становилось меньше, а актриса искала заработок далеко за пределами съемочной площадки.

В интервью «Аргументам и фактам» Ташкова вспомнила, как получила приглашение на рекламные пробы. Представители компании, выпускавшей отбеливатель, нашли ее фотографию в актерской картотеке и предложили попробовать себя в новом амплуа. Никакого долгого поиска знаменитости или специально написанной под нее роли, по словам артистки, не было. Ее просто заметили среди других актеров.

Так появился образ, который впоследствии затмил в массовом сознании многие киноработы Ташковой. Для миллионов зрителей она стала прежде всего тетей Асей, хотя к моменту съемок за ее плечами уже была серьезная актерская биография. Но сама артистка оценивала тот контракт не только с точки зрения популярности. Важнее было то, что он позволил семье получить стабильный по меркам того времени заработок.

Когда в интервью речь зашла о возможных рекламных гонорарах, Ташкова объяснила, что представления о баснословных деньгах сильно преувеличены.

«Для нас это были хорошие по тем временам, но не огромные деньги», — вспоминала актриса.

Именно в этом заключался главный парадокс ее телевизионной славы. Пока зрители видели перед собой хозяйственную женщину, способную решить любую бытовую проблему, сама исполнительница незадолго до этого пыталась решить гораздо более сложную задачу — обеспечить семью, когда привычная профессия почти перестала приносить доход.

Режиссеру предложили уйти, а театр перестал кормить: как начались семейные трудности

Фото: legion-media.com/Кадр из фильма режиссера Евгения Ташкова «Подросток» (1983).

Евгений Ташков был одним из известных советских режиссеров. Его картины «Приходите завтра…», «Майор Вихрь» и «Адъютант его превосходительства» пользовались зрительской любовью, а многолетняя работа на «Мосфильме» обеспечивала ему прочное положение в профессии. Однако в начале 1990-х кинематограф столкнулся с серьезными переменами. Съемки сокращались, финансирование прежних проектов прекращалось, а даже признанные мастера оказались в сложном положении.

По воспоминаниям Татьяны Александровны, в 1991 году ее супругу предложили написать заявление об уходе по собственному желанию либо ожидать сокращения. Так артистка описывает обстоятельства прекращения его работы на «Мосфильме». Подтвержденного независимого документа, позволяющего восстановить формулировки руководства, в опубликованном интервью нет. Для самого Ташкова, по словам жены, потеря привычной деятельности оказалась особенно болезненной: человеку, всю жизнь снимавшему кино, было непросто принять вынужденный перерыв.

К тому времени у супругов рос сын Алексей. Он родился 30 марта 1983 года, в 1991-м ему исполнилось восемь лет. Семья должна была думать не только о творческих планах, но и о повседневных расходах, воспитании ребенка и собственном будущем. Евгений Иванович позднее занялся преподавательской работой, однако вернуть прежнюю стабильность сразу не удалось.

Татьяна тоже столкнулась с переменами в профессии. В Театре киноактера, где она была занята в нескольких спектаклях, начались сокращения. По ее воспоминаниям, часть театральных помещений стали использовать для других коммерческих целей. Возможностей выходить на сцену становилось меньше, а рассчитывать на постоянные съемки в кино было трудно. Вместо ожидания предложений от режиссеров актриса решила искать работу самостоятельно.

Она понимала, что прежний опыт не обязательно поможет в новых экономических условиях. Поэтому начала осваивать занятия, которые могли обеспечить доход: училась изготавливать украшения, освоила работу с кожей, вязание и художественную роспись ткани. Изделия ручной работы можно было продавать, не дожидаясь приглашений в театр или кино. Позднее Ташкова нашла и более привычный для повседневной жизни заработок — стала готовить обеды для сотрудников коммерческой фирмы.

За продуктами супруги ездили на рынок вместе. Евгений Иванович помогал с закупками, а Татьяна занималась приготовлением еды. В этих обстоятельствах известный режиссер и заслуженная актриса жили так же, как многие другие семьи, которым пришлось приспосабливаться к новой экономической реальности. Их профессиональные заслуги оставались с ними, но за покупки в магазине и содержание дома нужно было платить деньгами, которых постоянно не хватало.

При этом сама Ташкова не описывает свои решения как отказ от профессии навсегда. Напротив, она пыталась найти способ сохранить возможность заниматься творчеством, не оставляя семью без заработка. Одним из таких поисков и стало совершенно неожиданное для актрисы образование — банковское.

Из актерской гримерки — в банк: история с угрозами и девятью месяцами без зарплаты

© РИА Новости/ Алексей Даничев

Ташкова поступила в Международную банковскую школу, где получила знания, необходимые для работы с ценными бумагами. После обучения ей удалось устроиться главным администратором Центрального депозитария одного из банков. Работа требовала внимания к документам, финансовым операциям и совершенно новым правилам, которые не имели ничего общего с театральными репетициями.

Именно в этот период Татьяна получила звание заслуженной артистки России. Документы на награждение были оформлены еще во время ее театральной работы, однако новость застала ее уже среди банковских сотрудников. По воспоминаниям артистки, бывшие коллеги из театра не поздравили ее, зато в банке устроили настоящий праздник. В результате профессиональное признание, которого актеры обычно ждут многие годы, она отмечала не за кулисами, а в коллективе финансового учреждения.

Но банковская карьера завершилась при обстоятельствах, которые Ташкова спустя десятилетия вспоминает особенно подробно. В интервью АиФ она рассказала, что между представителями руководства возник конфликт, после которого сотрудников собрали в одном помещении и долго не выпускали. По ее утверждению, рядом находились неизвестные люди, звучали угрозы, а покинуть помещение работники смогли только поздно ночью.

«Нас собрали в одной комнате, и так мы сидели до глубокой ночи», — рассказывала артистка.

Ташкова охарактеризовала произошедшее как захват банка с заложниками. По словам актрисы, никто из сотрудников физически не пострадал, но история закончилась большими финансовыми потерями.

Работникам не выплатили зарплату за девять месяцев. Руководство, как вспоминала Ташкова, продолжало обещать рассчитаться с людьми позднее. В разговоре с журналистом она также упомянула события октября 1993 года, когда в Москве произошел политический кризис. Точную дату самого банковского конфликта и последовательность всех эпизодов по опубликованным фрагментам интервью установить нельзя, поэтому связывать происшествие непосредственно с конкретным днем 1993 года было бы неправильно.

Для актрисы итог оказался особенно неприятным. Она получила дополнительное образование, освоила сложную профессию и работала на ответственной должности, но часть заработанных денег так и не увидела. После этого возвращение к привычному актерскому миру выглядело все более привлекательным, хотя возможностей для съемок по-прежнему было немного.

Вместо накоплений — огород и 150 банок заготовок

egion-media.com/ Сысоев Григорий/ТАСС

Финансовые трудности семьи не ограничивались отсутствием стабильного заработка. В начале 1990-х обесценились и накопления, которые Ташковы собирали в прежние годы. Речь шла о последствиях экономических перемен и инфляции, а не об одномоментном исчезновении денег со счета. Однако для супругов результат оказался болезненным: средства, на которые они рассчитывали, стремительно потеряли покупательную способность.

Татьяна вспоминала, что в какой-то момент они с мужем осознали масштаб случившегося и неожиданно начали смеяться. Это была реакция на ситуацию, изменить которую они уже не могли. Но оставался вопрос, как жить дальше.

Помог дом в Подмосковье, где у семьи был участок площадью 15 соток. Евгений Иванович вырос в деревне, а Татьяна с детства знала, что такое работа на земле. Поэтому огород стал не только местом отдыха, но и важной частью семейного хозяйства. Супруги выращивали овощи, занимались заготовками, старались использовать все, что давал участок.

В хозяйстве был даже небольшой трактор. А количество домашних консервов, которые готовила актриса, доходило, по ее воспоминаниям, до 150 банок за сезон. Для городской творческой семьи такая работа могла выглядеть непривычной, однако именно она помогала переживать периоды, когда денег на повседневные расходы было недостаточно.

Одновременно Евгений Ташков продолжал работать над сценариями. Он не оставлял надежды вернуться к режиссуре и пытался найти финансирование для новых проектов. Среди них был фильм «Три женщины Достоевского», замысел которого долго не удавалось реализовать. Когда картина наконец появилась, обстоятельства уже изменились: Татьяна вышла из возраста героини, которую первоначально могла сыграть.

Годы ожидания сказались на судьбе творческих планов всей семьи. И все же именно в конце 1990-х Ташкова получила предложение, которое вернуло ее на телеэкран, хотя и в неожиданном качестве. Рекламный образ тети Аси стал широко известен, а заработок от съемок помог пережить последствия предыдущих финансовых потерь.

Тридцать лет разницы и 32 года вместе: почему Ташкова не пожалела о браке

Фото: Борис Кремер / PhotoXPress.ru

Испытания 1990-х супруги проходили вместе, хотя со стороны их союз поначалу казался многим необычным. Евгений Ташков был старше жены на 30 лет, уже имел серьезную режиссерскую репутацию и большой жизненный опыт. Татьяна, напротив, только начинала профессиональную карьеру, когда познакомилась с ним на пробах к фильму «Уроки французского».

Режиссер увидел в молодой актрисе подходящую исполнительницу роли учительницы Лидии Михайловны. По воспоминаниям Ташковой, ее кандидатуру не сразу приняли, однако Евгений Иванович настоял на своем выборе. Картина вышла в 1978 году и стала одной из главных работ в ее фильмографии. А знакомство на съемочной площадке постепенно переросло в отношения, определившие дальнейшую жизнь обоих.

Правда, ухаживания начались не сразу. Во время работы режиссер сохранял профессиональную дистанцию, хотя позднее признался, что Татьяна понравилась ему с первой встречи. После завершения съемок они на некоторое время расстались, а затем вновь встретились, когда актриса искала работу в московских театрах. Ташков предложил помочь ей подготовиться к прослушиванию.

Однажды во время поездки на машине Евгений Иванович неожиданно предложил Татьяне выйти за него замуж. Она не была готова к такому разговору и отказалась. Режиссер предложил вернуться к вопросу через год. В итоге именно так и произошло: в 1980 году они поженились.

Разница в возрасте неизбежно вызывала вопросы, однако для самой Ташковой гораздо важнее оказалось то, насколько близкими были их интересы. Они говорили о литературе, искусстве, вере и кино, обсуждали семейные дела и творческие замыслы. По словам актрисы, общение с супругом оставалось для нее интересным на протяжении всех 32 лет совместной жизни.

И все же Татьяна не склонна превращать собственный опыт в универсальный совет. Когда молодые женщины спрашивали, стоит ли выходить замуж за мужчину значительно старше себя, она не рекомендовала автоматически следовать ее примеру. История семьи Ташковых сложилась особенным образом, а большая разница в возрасте неизбежно требует учитывать обстоятельства, которые со временем становятся все заметнее.

Евгений Иванович не стремился обеспечивать жене роли исключительно благодаря своему положению. Татьяна снималась в его картинах, но профессиональную жизнь строила и самостоятельно. А когда в начале 1990-х режиссер остался без привычной работы, именно ей пришлось искать дополнительные источники дохода. Так семейный союз, который со стороны могли воспринимать прежде всего как отношения молодой актрисы и влиятельного мастера, прошел проверку обстоятельствами, в которых известность почти ничего не решала.

Евгений Ташков умер 15 февраля 2012 года. Супруги прожили вместе 32 года. После его смерти Татьяна рассказывала, что долго восстанавливалась и особенно остро ощущала отсутствие человека, с которым привыкла обсуждать практически все происходящее.

Тетя Ася вернулась в театр: чем Татьяна Ташкова живет сегодня

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

В августе 2026 года Татьяне Ташковой исполнилось 70 лет. Она продолжает актерскую деятельность и связана с театром «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В ее фильмографии остаются десятки работ, однако для значительной части публики самым узнаваемым образом по-прежнему остается героиня рекламы отбеливателя.

Театральная площадка, с которой связана ее творческая биография, тоже пережила перемены. В 2019 году в Москве был создан Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а в мае 2024 года он получил название «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Ташкова указана среди актеров, связанных с этой сценой; ее участие также отмечено в составе постановки «Собачье сердце». При этом нынешний театр не следует буквально отождествлять с прежним советским Театром киноактера: у площадки и творческого коллектива своя история организационных преобразований.

Значительную часть внимания актриса уделяет сохранению наследия мужа. 18 декабря 2026 года исполнится сто лет со дня рождения Евгения Ташкова. К юбилею, по информации, озвученной при подготовке материала, запланирован памятный вечер 19 декабря в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Семья также занимается материалами режиссера, включая его дневники, которые могут стать основой будущей книги. Отдельного опубликованного подтверждения программы юбилейного вечера пока нет.

Для Ташковой это возможность вновь напомнить зрителям о человеке, который снял «Приходите завтра…», «Майора Вихря», «Адъютанта его превосходительства» и другие известные фильмы. Но одновременно юбилей возвращает ее к собственной истории — к знакомству на съемках, многолетнему браку и времени, когда им пришлось вместе приспосабливаться к новой жизни.

Сегодня известная телевизионная тетя Ася совсем иначе рассказывает о своей популярности. За веселой рекламной героиней остались не только съемки и узнаваемость, но и несколько освоенных профессий, работа на кухне, банковские будни, невыплаченная зарплата и семейный огород. Все это происходило в жизни женщины, которая уже имела актерское образование, профессиональное признание и известного супруга.

Публика запомнила Татьяну Ташкову по рекламе, в которой ее героиня легко справлялась с домашними неприятностями. В реальности все оказалось сложнее: в 1990-е ей пришлось самой искать способы сохранить семейный достаток. И роль, казавшаяся всего лишь очередной рекламной работой, пришла именно тогда, когда ее заработок оказался особенно необходим.

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