Урожай сгниет до зимы: ошибки дачников при хранении овощей

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Даже идеально оборудованный погреб не спасет запасы, если сложить все в одну кучу.

Картошка пустила ростки, морковь стала мягкой, а яблоки покрылись темными пятнами. Еще недавно погреб был полон свежего урожая, но спустя несколько недель выяснилось, что часть запасов уже придется выбросить.

Часто причина не в плохом урожае, а в том, как его хранили. Одни овощи любят влажность, другим необходим сухой воздух, а некоторые плоды и вовсе способны ускорять порчу своих соседей. Агрономы предупреждают: даже идеально оборудованный погреб не спасет запасы, если сложить все в одну кучу.

Сайт 5-tv.ru разбирается, почему картофелю противопоказано соседство с яблоками, чем опасна сырость для лука и как сохранить овощи до весны.

Собрали хороший урожай, а потом все испортилось: что происходит в погребе осенью

© Getty Images/ David Ryder / Stringer

Представьте знакомую многим дачникам картину. В сентябре картофель аккуратно выкопали, морковь очистили от крупных комьев земли, яблоки собрали с дерева, а лук несколько дней просушивали под навесом. Все выглядело прекрасно: крупные клубни, крепкие корнеплоды, ароматные фрукты. Ящики отправили в погреб, дверь закрыли и с чувством выполненного долга переключились на другие заботы.

Но в октябре выясняется, что картофель кое-где стал влажным, у моркови появились темные участки, а некоторые яблоки начали размягчаться. Знакомая ситуация? Первая мысль — не повезло с урожаем. Возможно, лето было слишком дождливым, овощи собрали поздно или сорт оказался неподходящим. Однако причина может скрываться совсем рядом: в температуре, влажности и даже в том, какие плоды лежат по соседству.

После сбора урожая овощи и фрукты не превращаются в неподвижные продукты. Их ткани продолжают дышать, расходовать запасенные вещества и реагировать на окружающую среду. Одни постепенно теряют воду, другие переходят к прорастанию, третьи выделяют газы, влияющие на созревание соседних плодов. Если добавить к этому высокую влажность, слабую вентиляцию и повреждения, полученные при уборке, возникают благоприятные условия для развития гнили.

В октябре агроном Павел Лагута обратил внимание именно на такие ошибки. В комментарии, который 6 октября пересказал KP.RU, специалист предупредил, что картофель не стоит хранить рядом с яблоками. По его словам, выделяемый плодами этилен может ускорять прорастание клубней. А уже на следующий день эксперт напомнил, что в погреб необходимо регулярно заглядывать, даже если после закладки урожая все выглядело идеально.

«Где-то слишком тепло, где-то повышена влажность, отдельные яблоки начинают портиться, а морковь подсыхает. Поэтому раз в неделю провожу краткий осмотр погреба», — рассказал Лагута.

Именно первые осенние недели позволяют обнаружить ошибки, пока они не обернулись потерей большей части запасов. Для этого не нужны сложные приборы. Достаточно термометра, по возможности гигрометра — прибора для измерения влажности — и понимания того, что разным культурам требуются разные условия.

Картошка и яблоки — плохие соседи: какие плоды мешают друг другу храниться

legion-media/Svitlana Lutso

Картофель нередко занимает самое большое пространство в погребе. Его засыпают в деревянные закрома, распределяют по ящикам или оставляют в мешках. Рядом для экономии места ставят корзины с яблоками. На первый взгляд решение разумное: и тем и другим нужна прохлада. Но есть одна особенность, которую легко не заметить.

Созревающие яблоки выделяют этилен — газообразное вещество, которое участвует в регулировании созревания и старения растений. Для многих плодов он служит своеобразным химическим сигналом. При определенных условиях этилен способен влиять и на картофель, в том числе на его прорастание.

Именно поэтому специалисты по хранению урожая рекомендуют разделять фрукты и клубни. Такая рекомендация содержится не только в комментарии Павла Лагуты, но и в материалах Университета штата Айова. При этом действие этилена зависит от концентрации, температуры и продолжительности воздействия: в промышленном хранении его иногда даже применяют для регулирования прорастания картофеля. Но для обычного домашнего погреба надежнее не экспериментировать с газовым составом воздуха, а хранить яблоки отдельно.

Есть и обратная проблема. Фрукты способны впитывать посторонние запахи, поэтому длительное соседство с картофелем и некоторыми овощами может ухудшить их вкус и аромат. Особенно нежелательно держать яблоки рядом с капустой, репой и другими культурами с выраженным запахом. А этилен, выделяемый яблоками, способен негативно влиять не только на картофель, но и на качество моркови, в частности усиливать появление горьковатого привкуса.

Но что делать, если погреб всего один и отдельных помещений для каждой культуры нет? В таком случае желательно хотя бы выделить разные зоны. Фрукты можно разместить на отдельных стеллажах подальше от картофеля и корнеплодов, не допуская плотного соседства ящиков. Дополнительно поможет хорошая вентиляция. Если урожай большой, полезно предусмотреть перегородку, а при возможности — отдельную систему воздухообмена.

Сами яблоки тоже нужно правильно подготовить к зимовке. Для длительного хранения подходят прежде всего соответствующие поздние сорта, собранные без серьезных повреждений. Каждый плод желательно осмотреть: яблоки с вмятинами, трещинами и признаками гнили лучше использовать раньше, не оставляя среди здоровых.

Агроном Лагута рекомендовал хранить яблоки в темном, проветриваемом помещении при температуре примерно от двух до пяти градусов выше нуля. Подойдут неглубокие деревянные или пластиковые ящики, позволяющие воздуху циркулировать между плодами. В слишком теплом помещении яблоки быстрее созревают, в сухом теряют упругость, а при застое влажного воздуха возрастает вероятность развития гнили.

Однако даже правильное разделение урожая не поможет, если в погребе установлена неподходящая температура. Причем самые серьезные неприятности могут начаться еще до того, как овощи станут выглядеть испорченными.

Картошка зеленеет, морковь вянет, лук гниет: каждому овощу нужны свои условия

legion-media/PhotoXPress.ru

У картофеля есть два серьезных врага — свет и неподходящая температура. Под воздействием света клубни могут зеленеть, что свидетельствует об образовании хлорофилла и часто сопровождается накоплением гликоалкалоидов, в том числе соланина. Эти вещества естественным образом присутствуют в картофеле, но в повышенных количествах способны вызвать отравление. Поэтому сильно позеленевшие, горькие или заметно поврежденные клубни лучше выбросить, а не пытаться спасти глубокой очисткой.

Чтобы избежать подобных проблем, картофель необходимо хранить в темноте. Не менее важна прохлада. Специалисты Университета штата Айова рекомендуют после подготовительного периода поддерживать температуру около четырех-пяти градусов выше нуля и относительную влажность 90–95%. Если температура значительно поднимается, клубни могут раньше времени начать прорастать. При чрезмерном охлаждении меняется соотношение крахмала и сахаров, из-за чего картофель приобретает сладковатый вкус и может сильнее темнеть во время жарки.

При этом картофель нельзя сразу после уборки беспорядочно ссыпать в глубокий закром. Поврежденные при выкапывании клубни следует отделить, а здоровым дать пройти подготовительный период, во время которого кожица укрепляется, а небольшие механические повреждения частично заживают. Для этого нужны подходящие температура, влажность и вентиляция. Перед длительным хранением клубни должны быть сухими снаружи. Мыть их заранее не следует: лишняя влага повышает риск проблем при хранении.

Совсем другая история — морковь. Она быстро теряет влагу, поэтому в сухом погребе может сморщиться задолго до весны. Еще недавно корнеплод был плотным и сочным, а теперь стал мягким и напоминает увядшую губку. Причина часто не в болезни, а в постепенном обезвоживании тканей. Для длительного хранения моркови требуется высокая влажность воздуха и температура, близкая к нулю, но без промерзания.

Один из традиционных способов сохранить корнеплоды — уложить их в ящики и пересыпать слегка влажным чистым песком или другим подходящим наполнителем. Он помогает уменьшить потерю воды. Но здесь важно соблюдать меру: песок должен быть влажным, а не мокрым. Избыток воды, особенно при плохой вентиляции, создает условия для развития гнили. Морковь также можно хранить в подходящих перфорированных пакетах, которые уменьшают высыхание, но не должны превращаться в герметичную ловушку для конденсата.

Свекла и пастернак по условиям хранения ближе к моркови, чем к луку. Они лучше сохраняются в прохладной среде с достаточной влажностью. При этом корнеплоды необходимо заранее перебрать и удалить экземпляры с признаками заболеваний. Ботву обычно обрезают, стараясь не повредить верхнюю часть самого корнеплода. Именно повреждения при уборке и подготовке нередко становятся местом, через которое развивается гниль.

А вот лук предпочитает совсем другие условия. Для него необходимы сухость, умеренная прохлада и хорошее движение воздуха. Если поместить луковицы в сырой погреб рядом с морковью, они могут начать портиться, даже если первоначально выглядели идеально. Особенно уязвимы луковицы с толстой, плохо просохшей шейкой или поврежденной наружной чешуей.

Перед закладкой лук необходимо хорошо просушить. По рекомендациям Университета штата Айова, на это может потребоваться две-три недели в сухом проветриваемом месте. Когда наружные чешуи станут сухими, а шейка полностью подсохнет, луковицы можно разместить в сетках, корзинах или ящиках с отверстиями. Оптимальная влажность для лука существенно ниже, чем для картофеля и моркови, — около 65–70%.

Именно поэтому хранить весь урожай в одинаковых условиях не получится. Если сделать воздух достаточно влажным для моркови, луку может оказаться слишком сыро. А если снизить влажность ради сохранности луковиц, корнеплоды начнут быстрее терять воду. Решение — разделять запасы по условиям хранения, а не просто по свободным местам на полках.

Отдельного подхода требуют тыквы и кабачки зимних сортов. В отличие от большинства корнеплодов, они лучше сохраняются при более высокой температуре и сравнительно сухом воздухе. Холодный сырой погреб может оказаться для них неподходящим. Перед длительным хранением плоды должны быть зрелыми, с неповрежденной кожурой. Их размещают так, чтобы они не соприкасались друг с другом и с влажными поверхностями.

Погреб может погубить урожай: пять ошибок, которые легко не заметить

legion-media/Феоктистов Дмитрий/PhotoXPress.ru

Даже когда овощи разложены правильно, проблемы могут возникнуть из-за самого помещения. Например, дачник тщательно подготовил картофель, отобрал лучшую морковь и убрал поврежденные яблоки, но через месяц обнаружил капли воды на потолке. Это не безобидная особенность погреба, а возможный признак избыточной влажности, температурных перепадов и недостаточной вентиляции.

Первая ошибка — не проверять температуру. Осенью погреб может оставаться слишком теплым, особенно если на улице еще нет устойчивых холодов. В таких условиях овощи быстрее расходуют питательные вещества, прорастают и теряют качество. Зимой возникает противоположная опасность: при сильных морозах температура в плохо утепленном помещении способна опуститься ниже нуля. Подмороженные овощи после оттаивания часто быстро теряют плотность и портятся.

Вторая ошибка — бороться с влажностью, полностью перекрывая движение воздуха. Из-за этого в закрытом пространстве может накапливаться конденсат. Если он оседает на потолке и капает на ящики, возникают дополнительные очаги сырости. Проветривание помогает поддерживать нужный микроклимат, но его интенсивность необходимо регулировать с учетом наружной температуры, чтобы не заморозить запасы.

Третья ошибка — использовать неподходящую тару. Плотно закрытые емкости без вентиляции могут задерживать влагу. В слишком глубоких кучах труднее обнаружить поврежденные овощи, а нижние слои испытывают давление. Влажные картонные коробки постепенно теряют прочность. Поэтому для большинства культур удобнее использовать прочные ящики с возможностью воздухообмена и свободным доступом для осмотра.

Четвертая ошибка — оставлять на длительное хранение все собранное без разбора. Даже небольшая поврежденная область может стать источником дальнейшей порчи. Если в ящике обнаружился загнивший плод, его необходимо убрать, а соседние внимательно проверить. При этом не нужно автоматически выбрасывать всю партию: состояние остальных овощей следует оценивать отдельно.

Пятая ошибка — считать, что после закладки урожая в погреб можно не заглядывать до новогодних праздников. На самом деле именно регулярная проверка помогает вовремя обнаружить первые изменения. Агроном Павел Лагута советовал осматривать погреб примерно раз в неделю, обращая внимание на температуру, состояние овощей и появление влаги на поверхностях.

Такой осмотр не требует много времени. Достаточно проверить термометр, оценить влажность, заглянуть в несколько ящиков, удалить испорченные плоды и убедиться, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Если морковь начала подсыхать, необходимо проверить влажность ее зоны хранения. Если картофель прорастает, следует выяснить, не слишком ли тепло. А когда на потолке появляются капли, стоит разобраться с причиной конденсата.

Как спасти запасы, если овощи уже начали портиться

© Getty Images/ Anadolu / Contributor

Самое неприятное открытие для дачника — обнаружить гнилой картофель или заплесневевшую морковь там, где еще недавно лежали здоровые овощи. Но даже в такой ситуации важно не паниковать и не пытаться сохранить явно испорченные продукты любой ценой.

Если появились гниль, плесень, слизь или неприятный запах разложения, поврежденные экземпляры необходимо удалить. Использовать их в пищу не следует. Соседние овощи нужно осмотреть, а при необходимости перебрать весь ящик. После этого стоит проверить тару и условия хранения, иначе проблема может повториться.

С проросшим картофелем ситуация зависит от состояния клубней. Небольшие ростки сами по себе не всегда означают, что картофель полностью непригоден, однако позеленение, сильное прорастание, сморщивание и горький вкус — причины отказаться от употребления. Важнее не пытаться любой ценой спасти сомнительный продукт, а выяснить, почему картофель начал преждевременно прорастать.

Если морковь потеряла упругость, но не имеет признаков гнили, это может быть результатом высыхания. Однако возвращение внешней плотности не исправит начавшееся микробное повреждение. Такие корнеплоды лучше использовать раньше, предварительно проверив их состояние, а условия хранения оставшейся партии скорректировать.

Особенно внимательно следует относиться к яблокам. Один испорченный плод, оставленный среди здоровых, повышает риск распространения гнили. Поэтому поврежденные яблоки необходимо своевременно убирать, а остальные регулярно осматривать. Не стоит рассчитывать, что длительное хранение само остановит начавшееся разрушение тканей.

Главная задача — не просто избавиться от нескольких испорченных овощей, а устранить причину. Иногда достаточно переставить ящики, улучшить движение воздуха или изменить влажность в отдельной зоне. В других случаях придется перенести часть урожая в более подходящее помещение.

Идеального универсального погреба, в котором любые овощи сохраняются одинаково хорошо, не существует. Картофелю нужны темнота и прохлада, моркови — высокая влажность, луку — сухой воздух, а яблокам — отдельное пространство, где они не будут влиять на соседние культуры.

Поэтому сохранить урожай до весны помогает не количество заготовленных ящиков и не толщина стен погреба, а правильно организованное хранение. А несколько минут еженедельного осмотра позволяют обнаружить проблему до того, как она уничтожит запасы, на выращивание которых ушло целое лето.

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