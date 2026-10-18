Анита Цой отказалась от фиктивного развода ради пиара

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артистка заявила, что семья и любовь для нее важнее популярности. А еще прокомментировала расставание Стаса Михайлова с женой! Неужели и это — просто хайп?

В условиях усиливающейся конкуренции, необходимости платить зарплату большой команде специалистов и прочих расходов российские звезды прибегают к хитростям. Чтобы остаться на плаву и получить больше упоминаний в прессе, они сами создают скандалы — публично ссорятся с коллегами, неоднозначно высказываются и, конечно, «разводятся».

Народная артистка России Анита Цой уверена, что многие знаменитости грешат черным пиаром. В интервью 5-tv.ru на 30-летии телеканала Муз-ТВ певица назвала конкретные случаи, когда артисты устраивали, по ее мнению, фиктивные разводы ради привлечения внимания.

«К великому сожалению, цена, прайс на наши концерты, на нашу популярность зависит от черного пиара», — заявила Цой.

Недавно поклонники коллеги артистки Стаса Михайлова были повергнуты в шок его расставанием с женой Инной. Просто не могли поверить в развал идеальной, на первый взгляд, семьи. Способен ли Михайлов на подобное? Анита Цой призналась, что была удивлена не меньше других.

«Я знаю его семью, я поверить себе не могу, честно, чтобы они развелись. У них прекрасные дети, а Инна сама — ну чудо, а Стас сам — прекрасный! Ну я вообще не знаю, ну это совсем! А пытались же все, и Пригожин с Валерией пытались что-то там, но они быстро соскочили с этой темы, потом еще кто-то. Ну Гриша Лепс нет», — порассуждала она.

Певица добавила, что слухи о расставании пары могут быть пиаром, но проверить это можно будет только со временем. Например, на очередном концерте Стаса Михайлова, ведь «Инна не сможет не прийти на концерт любимого».

Несмотря на эффективность фиктивного развода в шоу-бизнесе, сама Анита Цой к такому пиару не готова.

«Ну, я так для себя решила, не хочу с этим играть, потому что для меня ценнее, чем все равно семья, любовь, ну нет ничего. Этим нельзя шутить, иначе оно быстро улетучится», — заключила певица.

Пиар или честный скандал, а такие тоже бывают, — в этом журналистам 5-tv.ru и публике приходится разбираться регулярно. Так, недавно юмористка Надежда Сысоева заявила, что не может иметь детей из-за коллеги. Она утверждает, что Марина Федункив однажды пнула ее в живот с такой силой, что появились проблемы с репродуктивным здоровьем. Что на это ответила предполагаемая обидчица?

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