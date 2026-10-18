Над Ленинградской областью сбито 95 БПЛА
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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В окрестностях Санкт-Петербурга фиксируются короткие перебои электроэнергии.
В небе над Ленинградской областью сбили 95 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАКС.
В регионе зафиксировано падение обломков дронов на частный дом в районе Кировска. Обломки беспилотников упали также на многоквартирный дом во Всеволожске Ленинградской области.
«Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске», — написал глава региона.
Также фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередачи.
На местах работают экстренные службы.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать масштабную атаку.
Отражается атака и на столичный регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь ликвидированы 127 беспилотников на подлете к городу.
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