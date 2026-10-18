«Даже грамма нельзя»: с Лолитой случился страшный приступ из-за алкоголя

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Нарушать предписания психиатра крайне опасно — артистка убедилась в этом лично.

Актриса и певица Лолита рассказала, что пережила тяжелую паническую атаку после того, как выпила алкоголь на фоне приема антидепрессантов. По словам артистки, врач-психиатр не предупредил ее о недопустимости сочетания спиртного и лекарств — видимо, рассчитывал на сознательность звезды или хотябы ознакомление с инструкцией по приему препарата. Но он ошибся.

На 30-летии телеканала Муз-ТВ Лолита разоткровенничалась о собственных ментальных проблемах и отношении общества к ним. Она подчеркнула, что тревогу, бессонницу и просто длительно плохое настроение игнорировать нельзя, нужно обязательно обращаться за помощью, потому что с возрастом восстанавливаться становится все труднее.

Как отметила звезда, страдающая от панических атак, ей очень помогло вмешательство психиатра — нашлись объяснения страхам и способы справиться с ними. Милявская не отказалась и от приема антидепрессантов.

«Я пью по назначеню врача. У меня легкие, у меня нет тяжелых. Слушайте, мы так выбирали с врачом, чтоб на мне это не отражалось, чтобы не было ни подавленных эмоций, ни чересчур эйфорических. Просто у тебя выравнивается настроение — это лучше, чем заниматься унынием. Уныние — грех», — зааявила Лолита.

Она такде призвала поклонников избегать ее ошибок. Впервые получив от врача назначение, она решила, что можно немного принять на грудь. Последствия не заставили себя долго ждать.

«Меня психиатр не предупредил, он думал, что я разумная, и я выпила один раз, значит, с соседкой на балконе. Думала, по чуть-чуть. Ребят, какая у меня была паническая атака! Такая страшная! Мы не столько выпили, сколько она потом со мной почти сутки провозилась», — поделилась Лолита.

Она добавила, что после случившегося позвонила врачу, и тот был растерян — не ожидал нарушения такого известного правила. С тех пор, по собственным словам, Милявская видеть не может спиртное.

«Даже грамма нельзя… Я давно в завязке», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что одновременный прием нескольких витаминов и добавок может навредить здоровью. Особенно осторожными стоит быть людям старше 50 лет, так как высокие дозы некоторых веществ влияют на состояние печени. Доказанным токсическим действием обладает никотиновая кислота, а избыток витамина A грозит фиброзом и циррозом, хотя большинство витаминов в рекомендуемых дозах безопасны.

Риск растет, когда одни и те же компоненты входят в несколько продуктов. Растительное происхождение тоже не гарантирует безвредности. Специалисты советуют проверять состав, не превышать дозировки и обсуждать с врачом не каждую добавку отдельно, а весь комплекс.

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