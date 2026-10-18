Второй случай за год: аллигатор насмерть растерзал рыбака во Флориде

ABC News: во Флориде зафиксировали вторую смерть из-за атаки аллигатора за год

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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В воде было несколько хищников, тело жертвы достали из воды только через два часа.

Аллигатор напал на 71-летнего рыбака в американском штате Флорида, мужчина погиб. Этот случай стал второй трагической встречей человека с хищником с начала 2026 года. О происшествии сообщили журналисты ABC News.

Инцидент произошел вечером минувшей пятницы. Жертвой опасной рептилии стал Стивен Хэмилтон, который рыбачил на берегу озера Апопка примерно в 24 километрах от Орландо. На него напал аллигатор длиной около 3,5 метра.

Присутствие других хищников в воде осложнило спасательную операцию. Тело погибшего удалось извлечь примерно через два часа после нападения.

По данным местных властей, с 1948 года в штате Флорида в результате нападений аллигаторов погибли 34 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Дружная Горка Ленинградской области волк вышел к жилым домам и приблизился к людям с детьми и собаками. По словам очевидцев, раньше звери появлялись в основном возле леса, а теперь добрались до освещенного квартала.

Животное не напугали грозные крики людей. Позже волк погнался за женщиной, гулявшей с крупным псом. Ей удалось спастись, забежав в подъезд.

Также 5-tv.ru рассказывал о нападении медведя на пастуха в Барун-Хемчикском кожууне Тувы. Местный житель пас скот, когда подвергся атаке хищника. Мужчина получил травмы, но помощь ему оказали вовремя. Врачи обработали раны и отпустили пострадавшего домой. Спустя некоторое время опасного медведя нашли и ликвидировали.

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