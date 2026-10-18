Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Известные артисты призывают запретить съемку спектаклей, мол вспышки мешают игре, а блогеры «сливают» все постановки. Провинциальные театры напротив — «за» такое продвижение через социальные сети.

Несколько известных театральных артистов выступили с призывом запретить съемку во время спектаклей. Или все дело в том, что только так в сети могут узнать о «проколах» артистов и проблемах в театрах? Задумался корреспондент «Известий» Павел Матвеев и отправился в храм Мельпомены с камерой.

На телевидении есть такая поговорка: «Не снято — значит, не было». Она родилась давно, а теперь, с развитием блогов, эта идея сама собой пошла в народ. Что-то происходит? Как же не снять, если телефон в руке? Добрались вот и до Мельпомены.

«Слушайте, ну те, кто снимают вообще половину спектакля, — это дичь. Я могу максимум какой-то 10-15-секундный ролик снять. Но есть люди, которые приходят и снимают половину спектаклей», — рассказала автор театрального проекта Светлана Шин.

Блогеры, похоже, наступили на больную мозоль артистам больших и малых академических театров. Это породило недоумение.

«Мы воспитаны так, что мы говорим про искусство, а не про рилс, про то, что залетит или не залетит. Как бы сделать так, чтобы: „Ох, сейчас залетит видос, и мы будем суперпопулярные, суперкрутые“. Нет, тут немножко о другом — о том, что внутри тебя», — объяснил актер Андрей Павлов.

То есть люди со смартфонами раздражают. Ты делаешь свою работу — люди свою. Надо уважать. Уважение — выше всего.

«Я понимаю, что хочется поделиться, такой век сейчас социальных сетей. Но все-таки театр — это какое-то волшебство, когда нужно прийти, забыть обо всех делах, отключиться», — отметил актёр Марк Бойцов.

Но для театральных небожителей, у людей со смартфонами, тоже есть уважительный ответ.

«Я сама иногда, когда увижу какой-нибудь интересный фрагмент, хочу посмотреть постановку полностью. Я не могу сказать, что это угроза для спектакля, для театра. Главное, чтобы это было обоюдно приятным моментом», — рассказала основатель премии театральных блогеров Софья Полунина.

Считаться и правда нужно. Актёров вспышки телефонов отвлекают от работы. Да и девушку в соседнем кресле. Это повод познакомиться? Ну, может, и да, а может, и нет.

«Я считаю, что человек, который приходит в театр, должен смотреть спектакль и не мешать другим смотреть спектакль. Я слабо верю в то, что это возможно — тотально не мешать. Это делается просто для лайков и раскрутки своего собственного контента», — прокомментировал автор театрального проекта Георгий Цицишвили.

Есть и юридическая сторона. Все время предупреждают: видеосъемка спектакля запрещена. Ну ладно, журналистам можно, если есть аккредитация. А вот если просто купил билет и пришел в зал? По словам юристов, есть норма закона, которая позволяет производить съёмку в общественных местах. Но главное — не использовать её в коммерческих целях. То есть, грубо говоря, не заработать на этом деньги в социальных сетях.

«У нас имеется статья в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность от 500 до 2 500 рублей в случае указанного нарушения. Имеется в виду, что театры вправе устанавливать свой порядок», — пояснил юрист Максим Блинов.

Премьера или юбилей какой-нибудь знаменитой актрисы — это, конечно, святое. Но в целом штраф в две с половиной тысячи рублей при цене билета в пять-десять тысяч в Москве или Питере для некоторых не так принципиален. Провинциальные же театры, где охват не такой большой, удивляются.

«Создание роликов и, собственно, их распространение в социальных сетях уже практически стало какой-то промостратегией. Кто-то снял классный клип во время спектакля, распространил его на свою аудиторию, и к нам приходят новые люди», — рассказала директор Архангельского молодёжного театра Анастасия Панова-Малевинская.

В сельском театре в Калужской области вообще сами снимают. Ну это же реклама. Блогер выложит ролик, 10 тысяч человек посмотрят, двести порадуются, а сто заинтересуются и придут посмотреть спектакль целиком.

«Короткие ролики являются современным форматом, это самый лучший способ привлечения молодой аудитории в театр. Мы снимаем ролики, которые залетают. Люди смотрят, повышается кликабельность», — рассказал актёр и продюсер Глеб Данилов.

Так чего, ребята, будем делать, пилим контент или нет? Оставляем нерушимыми стены театров или светим фонариком в глаза актерам?

Театр начинается с вешалки — это как-то уже не очень актуально для многих. Театр начинается с пауэрбанка. Потому что вдруг захочется что-то снять, а телефон на 12% зарядки.

«Можно ли пилить контент? Да, конечно, можно, если это не портит саму постановку. Можно ли снимать какие-то видео и выкладывать их в интернет, в костюмах с персонажами, помещая их в какие-то скетчи? Да, наверное, можно, если от этого не страдает само наполнение. Почему нет?» — отметил актёр театра и кино Влад Токарев.

И это, как всегда, главный вопрос, в котором надо деликатно разобраться. Почему можно и нужно — или почему нет. Вся наша жизнь — театр. И люди в нем актеры.

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