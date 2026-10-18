Пиар-акция или прорыв: зачем Маск показал прыгающий электрокар Tesla

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На дороги такие машины не пустят, но для инвесторов выглядит впечатляюще.

Поиск инвестора — задача любого производства, от фермы до космической корпорации. За инвесторами охотится даже самый богатый человек планеты Илон Маск. Его компания Tesla показала на специальном полигоне новый спортивный автомобиль, который только через два года поступит в продажу. Новый родстер умеет ездить по стенам и немного летать. Никакого практического значения это не имеет.

Так что, нужно нам что-то подобное? Для привлечения инвестиций? Корреспондент «Известий» Роман Польшаков продолжит тему.

До ста километров в час — меньше чем за секунду. А еще умеет делать кикфлип — трюк из скейтбординга. Бочку в воздухе. Если достали пробки.

Все это — новая летающе-подпрыгивающая Tesla Илона Маска и ее презентация. Электрокар на рампе зависает крышей вниз. А чуть позже разгоняется, взлетает, переворачивается и приземляется.

Эту трансляцию смотрели, как Супербоул. И радовались в каждом баре. Под пенное сойдет.

Суперкар Маска оснащен ракетными ускорителями с холодным сжатым газом, который резко выбрасывается и создает тягу.

«Не уверен, что это законно во всех юрисдикциях, но такой автомобиль действительно появится — и кто-то сможет им владеть», — заявил Илон Маск.

Самый богатый человек мира презентовал самую дорогую машину. Стоимость пока не раскрывают. Обещают наладить производство в 2028 году. Продавать будут по приглашениям. Специально для избранных. Учитывая любовь наших соотечественников к люксовым авто, в России новая Tesla тоже появиться может. А зачем?

«Конечно, это удобно — проскочить пробку. Другое дело, что сейчас это вау-эффект, его применимость никто не знает. Зачем это надо? Главный вопрос в интернете сейчас: нафиг оно надо? Зачем? И ответа на него нет», — рассказал автоблогер Никита Ситников.

До дорог общего пользования машину пока даже в Америке не допустили. Над этим работают. В России же тоже полетать на ней не выйдет. Нужно создавать правила уже дорожно-воздушного движения.

«А сколько-то прыжков — десять, двадцать, в зависимости от запаса газа, который можно будет туда как-то впрыскивать. Опять же, это все не показывают. Показали просто внешнюю обертку», — объяснил автоэксперт Илья Ушаев.

Что вообще с ней делать — в соцсетях придумали сразу. Мемов — куча. Парные полеты с истребителями. Или перелетать разводные мосты. Предполагают, что Маск вдохновлялся индийскими фильмами, где умеют удивлять девушек. Но главная проблема — как выпить кофе за рулем.

Визионер и шоумен Маск славится своими перформансами и обещаниями. В космос летают не только его ракеты, но и машины. Это был тестовый полет ракеты-носителя с Tesla на борту. Она до сих пор на солнечной орбите.

Но не все его прорывные и шумные стартапы воплотились в жизнь. Hyperloop — проект высокоскоростного вакуумного поезда, предложенный Илоном Маском в 2013 году, — фактически остановлен. Лос-Анджелес так и не смог избавиться от пробок, а ведь миллиардер хотел вырыть под городом сеть подземных тоннелей. Да и последняя модель его Tesla — детище Cybertruck — в народ не пошла.

Tesla все еще держится на первой позиции в списке самых популярных электромобилей в мире. Но это только одна модель — Model Y. А вот по объемам компания Маска уже давно уступила позиции китайской BYD, у которой шире модельный ряд и есть эконом-сегмент. При этом конкурент Tesla из Поднебесной так и не вышел на американский рынок и вряд ли туда попадёт из-за ограничений и высоких пошлин.

Весь концерн Tesla в последнее время тоже штормит. Прибыль компании с 2022 года упала в четыре раза. Все из-за модернизации производственных линий и высокой конкуренции на рынке. К слову, китайцы уже сделали и летающий автомобиль квадрокоптерного типа, и прыгающий. Как тебе такое, Илон?

Поэтому, видимо, Маск и пошел ва-банк. Потребителей нужно постоянно удивлять.

«Мы постоянно наблюдаем подобное поведение с его стороны. За последние два десятилетия такое происходило множество раз. Он объявляет о новом продукте, но его реализация оказывается невозможной. Обычно это просто пиар-акция», — отметил бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

«Хайп и внимание здесь, безусловно, первоочередные. Почему? Потому что хайп и внимание дают деньги. А если у вас есть деньги, то на эти деньги вы уже можете сделать реальные достижения», — считает руководитель консалтинговой компании Андрей Арно.

Он давит на внутренних мальчишек, которые живут в каждом мужчине. Захотел — полетел на машине. Захотел — сделал двадцать тысяч огнеметов. Ну и поднял на их продаже десять миллионов долларов.

А мнение остальных — ему до Марса. Ведь когда-то да Винчи рисовал эскиз вертолета. Над первыми самолетами смеялись, а первую машину вообще называли пыхтящим чертом.

«Некоторые называют Маска русским космистом — одним из последних, кто хочет экспансии человечества вовне, на другие планеты», — отметил футуролог Антон Попов.

«Так возникла компания Маска Boring Company — с одной стороны, в переводе это „скучные технологии“, а с другой стороны — бурение подземных каналов, через которые могут проходить коммуникации между некими поселениями на Марсе. Он не делает это просто так», — добавил Антон Попов.

И пусть не все проекты Маска воплотились в жизнь, удивлять он точно умеет. Ему даже предложили начать строительство межконтинентального тоннеля под Беринговым проливом, который соединит Россию и США. Правда, с новыми Tesla может уже и тоннель не понадобиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС