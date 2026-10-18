Автомобиль въехал в толпу на футбольном матче в Канзасе, два человека погибли

Фото: 5-tv.ru

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Среди жертв трагедии есть ребенок.

Два человека стали жертвами наезда автомобиля на болельщиков во время футбольного матча в американском городе Уичито, штат Канзас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Среди погибших — ребенок. Еще несколько человек получили ранения. Водителя задержали. Обстоятельства происшествия и причины его действий не уточняются.

Ранее в Пакистане обрушилась крыша частной школы в Пешаваре. По информации Geo TV, погибли 29 учеников и учительница, более 40 человек пострадали.

Обрушение произошло утром 15 октября во время занятий. По данным местных СМИ, школу посещали около 110 детей. Большинство погибших учеников были младше 13 лет.

Завалы разбирали спасатели и военные. Работу осложняла опасность дальнейшего разрушения здания. Специалисты проверяли, могли ли под обломками оставаться люди.

Представитель полиции допустил, что причиной стали нарушения при строительстве. По предварительным данным, крышу сделали из тонких плоских глиняных черепиц. Владельца учебного заведения задержали.

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