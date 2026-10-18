«Рефлекс Павлова»: почему Зеленский после нагоняя от Трампа сбежал в Лондон

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Украина приобрела особое значение для Британии после Brexit, став «подопытной страной», где англичане первыми шли за красные линии, пока основные расходы ложились на других.

После нагоняя от Дональда Трампа Владимир Зеленский опять побежал в Лондон. И даже оказался на аудиенции у короля Карла III. Это уже не просто «совпадение». Это, можно сказать, безусловный рефлекс. Помните, как у собаки Павлова: загорелась лампочка — просыпается аппетит.

Так и тут: стоит Трампу устроить разнос Зеленскому, как тот сразу оказывается в Лондоне. В первый раз это произошло в марте 2025 года. После «ата-та» в Овальном кабинете Зеленский даже в Киев залетать не стал, сразу в Лондон и на приём к психотерапевту Карлу III, причем в его личном королевском поместье Сандрингем.

Вообще, где только Карл его не принимал: Букингемский дворец, Бленхеймский дворец, поместье Сандрингем, Виндзорский замок, снова Виндзорский замок, ещё раз Виндзорский, Букингемский дворец. Семь встреч за каких-то три года! Да британский король своих премьер-министров видит реже, чем Зеленского! Но почему?

Украина для Лондона приобрела особое значение после Brexit. Выйдя из Евросоюза, Лондону было жизненно важно доказать, что он остался самостоятельным игроком первого ранга. Мол, теперь, не скованные брюссельской бюрократией, мы ух чего наделаем. И наделали.

Украина стала подопытной страной. Пока остальные западники колебались, англичане первыми провоцировали и шли за красные линии: тренировки ВСУ, поставки летального оружия, поставки танков, поставки дальнобойных ракет. Всюду британцы подавали пример, а основные расходы ложились на других — на немцев, например. И на американцев.

До Трампа. Он этот аттракцион щедрости прикрыл. И в Лондоне уже не скрывают, что намерены его «перетерпеть». Главное, чтобы подопытный дотянул.

Конечно, его подбадривают: мол, не бойся, Зеленский, мы тебя не бросим. Но таких все меньше.

Франция в прямом смысле слова отжигает. У Макрона дембельский аккорд: в мае 2027 года выборы нового президента, и уйти спокойно ему не дадут. По всей стране проходят акции протеста после того, как правительство предложило урезать ряд социальных статей расходов, увеличивая при этом расходы на армию.

«Сегодня на улицы Франции вышли более 500 тысяч человек», — сообщает Le Monde.

В Париже жестко. Столкновения с полицией, охваченные пламенем машины и магазины. Протестующих разгоняют водометами, слезоточивым газом и дубинками. Беспорядки охватили и другие города. В Лионе подожгли городское турагентство, в Марселе и Лилле демонстранты ворвались в здания мэрий.

Неудивительно, что, по опросам, следующим президентом Франции, скорее всего, станет Марин Ле Пен, которая обещает свернуть поддержку Украины, а деньги направить на нужды французов.

Не стоит забывать и о традиционных евроскептиках. После ухода со сцены Виктора Орбана Венгрия уже не так резко высказывается против, но по-прежнему содержать Зеленского не намерена, как и Словакия. И Мадьяр, и Фицо отказываются отправлять Украине еще деньги.

Далее — США. Теперь уже очевидно, что Вашингтон дистанцируется от Зеленского.

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