Буферная зона расширилась: подробности операции группировки «Север»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Владимир Путин на совещании с военными заявил, что полоса безопасности вдоль границ Курской и Белгородской областей не является предметом для переговоров.

Замечание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что пора бы уже киевским властям проявить благоразумие и пойти на переговоры с Москвой, выглядит и вправду советом доброго соседа. Потому что дальше условия будут хуже, а может, и договариваться будет не с кем и не о чем.

О том, что с каждым новым этапом СВО условия для Киева будут ухудшаться, в Кремле говорили не раз.

И новая вводная: на совещании с военными Верховный главнокомандующий заявил, что полоса безопасности вдоль границ Курской и Белгородской областей не является предметом для переговоров.

То есть все размышления, которые периодически звучали из Киева на разных уровнях, о размене территориями, мол, Харьковщина и Сумщина в обмен на Донбасс, все эти фантазии можно оставить в прошлом и забыть. Зона безопасности на то и создается, чтобы гарантировать безопасность на длительную перспективу, и никакого резона «подпускать» врага снова ближе к нашим границам нет.

И еще, отчасти, мне кажется, это и воспитательный момент: «буферная зона» создаётся там, где ВСУ физически вторгались на нашу территорию. Чтоб неповадно было.

«После вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область России перед Вооруженными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — сказал Владимир Путин во время совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

За последние два месяца эта буферная зона расширилась сразу почти на 500 квадратных километров благодаря ликвидации так называемого «Волчанского котла», окружения крупных сил ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Это была тактическая многоходовка, у которой, оказывается, было еще и характерное название — «Медвежий угол». За время СВО мы, наверное, впервые узнали военное название проводимой операции.

«Медвежий угол» — название, которое отражает географию района: окраина Харьковской области, насыщенная лесами, с плохими дорогами. Эти территории тяжело штурмовать нам, но ещё тяжелее, как выяснилось, было удерживать ВСУ. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин работает на этом направлении.

Волчанский котел. По разрозненным остаткам ВСУ, которые скрываются в лесопосадках и домах, отрабатывают наши дроны и артиллерия. Это позиции группировки «Север», которая загнала две тысячи украинских военнослужащих в «медвежий угол».

16 октября 2026 года Владимир Путин на совещании оценил итоги масштабной операции.

«В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках — это уже не новость. Но окружение группировки где-то в районе двух тысяч человек, даже чуть больше, территории свыше 400 квадратных километров, 460 квадратных километров, да, — это все-таки не рядовое событие. Имею в виду последующую ликвидацию противника на этой территории. Это всё-таки успех. Поздравляю», — заявил президент России Владимир Путин.

Котел для ВСУ заварился этим летом. Две российские дивизии взяли противника в клещи: одна — со стороны Волчанска, другая — с двуреченского направления. Ключевым этапом стало взятие крупного транспортного узла ВСУ — поселка Белый Колодезь.

«30 августа кольцо блокирования было замкнуто. В окружение попала группировка ВСУ в составе десяти батальонов общей численностью до 2 000 человек», — сообщил командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

В кольце оказались офицеры бригад ВСУ и подразделение «Хартия» с наемниками.

На волчанском направлении враг собрал часть своей ударной группировки — пограничные войска, регулярные подразделения и территориальную оборону. После разгрома и окружения противник сразу потерял боеспособность. Прежде всего ему сломали логистику.

Снабжение ВСУ рухнуло в сентябре, во время второй фазы операции. Российская армия раздробила котел на несколько крупных очагов.

«В ходе расширения внешнего кольца в районе Ольховатки были окружены, а в дальнейшем уничтожены подразделения ВСУ численностью до двух батальонов», — ввел в курс дела командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

Волчанский котел — это 28 населенных пунктов. За минувшую неделю врага выбили сразу из восьми сёл. Черное украинские боевики превратили в крупный склад резервов.

«Это была точка, куда все свозилось и дальше распределялось через расчеты наземного робототехнического комплекса», — рассказал заместитель командира роты с позывным «Вальдемар».

Населенные пункты в котле враг превратил в подземные лабиринты. Подвалы домов и блиндажи были соединены окопными линиями в единую сеть обороны. Вот бывшее место дислокации украинских военных.

На эксклюзивных кадрах «Известий» эта же точка сверху: виден вход в блиндаж, рядом — вход в лесопосадку, а сбоку — разобранный коридор. Разбирать приходилось буквально по частям.

«Находишь укрытие, похоже, маскировочной сетью укрыто, сбрасываешь и дальше работаешь по коридору», — сообщил заместитель командира роты с позывным «Лыс».

После тщательной артподготовки в населенные пункты отправлялись штурмовики. Они действовали малыми группами — по два-три человека, скапливались на подходах к селам и наносили удар по врагу.

«Подготовка проходила заранее в пунктах временной дислокации. Готовили штурмовые группы, организовывали устойчивую связь, прорабатывали все маршруты», — рассказал командир батальона 344-го мотострелкового полка с позывным «Спартак».

Но главное — врага отодвинули от границы. Белгородской области теперь должно стать значительно легче. Зона безопасности расширилась сразу на 20 километров.

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