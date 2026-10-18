«Проехал через футбольный матч»: задержан устроивший наезд в США водитель

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Bernhard Herrmann

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Среди погибших есть ребенок, пассажир автомобиля, еще несколько человек пострадали.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков во время футбольного матча в американском городе Уичито, штат Канзас. Погибли два человека, один из них — ребенок, который сидел в машине. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters и местная пресса со ссылкой на полицию.

«Водитель задержан после того, как автомобиль проехал через футбольный матч в Уичито, штат Канзас, в результате чего погибли двое человек», — сказано в публикации.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, около 15:30 по местному времени на территории спортивного комплекса Stryker Sports Complex. Получившие травмы люди были доставлены в больницы, но об их состоянии пока ничего не известно.

По словам очевидцев, черный пикап проехал прямо через поля, где играли дети, сбив нескольких человек, и остановился лишь через 100–200 метров. По словам капитана полиции Уичито Аарона Мозеса, в момент происшествия в автомобиле также находились двое несовершеннолетних, один из них погиб. Водитель задержан.

Мэр Уичито Лили Ву выразила соболезнования в соцсетях, назвала случившееся трагедией и попросила жителей молиться за пострадавших и их семьи. Власти города отменили все мероприятия на территории комплекса до особого распоряжения. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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