Фото: Вконтакте/Иван Золочевский/ivanzolo_2077

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Силовики нагрянули на выступление и проверили документы у присутствующих.

Блогера и певца Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Выступление прошло в Донецке по адресу Ленинский проспект, 11Б. В администратора клуба сообщили, что во время концерта команду Золо и гостей проверяли. Увезли только Ивина увезли.

«Здравствуйте, временно не комментируем. В ближайшее время сообщим на ресурсах Ивана», — сообщили 5-tv.ru менеджеры исполнителя.

Иван Золо (настоящее имя Иван Золочевский - Прим.ред. ) — российский тиктокер, стример и музыкант. Родился 29 июля 2004 года в Москве.

Популярность ему принесли видео в TikTok. Начал публиковать контент в 2020 году, его ролики включали танцы, караоке и челленджи. Трансляции стали вирусными благодаря своеобразной манере общения и реакции на зрителей.

Также вел стримы с Некоглаем. Осенью 2021 года Иван Золо начал активно сотрудничать с блогером, что привело к резкому росту его популярности. 10 января 2022 года Некоглай и Иван Золо побили рекорд СНГ Twitch по количеству одновременных зрителей на трансляции.

Музыкальная карьера Золо началась в 2021 году, он выпустил дебютную музыкальную композицию «Белый снег», к 2024 году начал проводить собственные концертные туры. Его творчество включает трэп, любительский поп и пародийную лирику.

В 2025 году исполнитель выпустил сингл «Баобаб», который стал лидером по числу просмотров текста песни в мировом суточном рейтинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, в Молдавии. По данным PulsMedia, ему вменяют торговлю наркотиками в особо крупном размере и организацию притона.

Задержание произошло в пригороде Кишинева. Вместе с блогером под арест попала его супруга, гражданка России. По версии следствия, Некоглай мог быть причастен к организации употребления наркотиков несовершеннолетними на территории своего дома.

Во время обыска 16 сентября правоохранители обнаружили два пакета с запрещенными веществами, весы и устройства для измельчения. По данным издания, при задержании блогер напал на сотрудников полиции, а его жена пыталась скрыться.

Изначально обоих задержали на 72 часа, однако суд постановил заключить их под стражу на 30 суток. Пару поместили в тюрьму № 13. В случае признания виновными им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Некоглай уже оказывался в центре скандалов. В 2022 году его депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Позднее блогер получил известность после публикации ролика, в котором пародировал российского военнослужащего, отбивавшего гранаты от украинского беспилотника в окопе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС