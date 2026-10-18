ВСУ размещали операторов дронов в жилых домах Доброполья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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В многоэтажках украинские военные оборудовали позиции для тяжелых беспилотников типа «Баба-Яга».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали позиции операторов беспилотников в частном секторе и многоквартирных домах Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в это время находились мирные жители. Об этом сообщил начальник разведки 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным «Удав».

По словам военнослужащего, в начале работы подразделений на данном направлении были выявлены позиции тяжелых беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-Яга». Операторы ВСУ использовали для этих целей многоэтажные здания, размещая оборудование в том числе в подъездах и подвальных помещениях.

«Были фиксации, где в одном подъезде гражданские подметают, убираются, а через подъезд выставляются [операторы БПЛА ВСУ]», — рассказал собеседник РИА Новости.

Разведчик подчеркнул, что украинские военные вели деятельность в непосредственной близости от гражданского населения, занимавшегося повседневными делами в тех же жилых объектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе города Доброполье в Донецкой Народной Республике под контроль российских военнослужащих. Начальник Генштаба также привел результаты действий войск за последние полтора месяца. С 1 сентября под российский контроль перешли в общей сложности 92 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

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