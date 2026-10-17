Спешат на помощь? Захарова ответила на критику консульской помощи задержанному Navai

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Представитель МИД назвала дипломатическую ноту властям Казахстана стандартной процедурой.

Российские дипломаты обязаны защищать права соотечественников за рубежом независимо от обстоятельств, в которых они оказались. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram, комментируя критику консульской поддержки рэпера Navai (Наваи Бакирова - Прим. ред.).

После его задержания генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана. Необходимость такой помощи поставила под сомнение, в частности, актриса Яна Поплавская.

Захарова отказалась оценивать конкретное дело артиста. Она подчеркнула, что сотрудники консульств не выполняют функции адвокатов или следователей и не должны квалифицировать поступки российских граждан.

«Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» — заявила представитель ведомства.

По словам Захаровой, защита прав россиян за границей закреплена в Конституции и консульском уставе. Работу дипломатов она сравнила с трудом врачей, которые оказывают помощь, не выясняя прошлые «грехи» пациента.

Направление ноты, пояснила дипломат, является обычным элементом официальной переписки с властями страны пребывания. Она также отметила, что помощь согражданам в зарубежных тюрьмах и колониях остается тяжелой и ответственной обязанностью консульских сотрудников.

Как сообщили в полиции Жамбылской области, Navai задержали во вторник на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. По данным ведомства, при проверке автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство.

В четверг Кордайский районный суд заключил рэпера под стражу. Расследование ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

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