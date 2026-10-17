Даже за границей не нужен: в Турции требуют отменить концерт Галкина*

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Поводом для возмущения стали заявления артиста в поддержку Израиля на фоне конфликта в секторе Газа.

В Турции призывают отменить концерт певца и телеведущего Максима Галкина*, запланированный на 25 октября в Стамбуле. Как сообщает издание Dogruhaber, недовольство вызвали высказывания артиста в поддержку действий израильской армии и его комментарии о ситуации в секторе Газа.

По данным издания, внимание общественности привлекла публикация Галкина от 8 июня 2024 года. В ней он положительно высказался об операции израильских военных в районе Нусайрат, в ходе которой освободили четырех заложников. Как утверждает Dogruhaber, артист назвал героем погибшего израильского военнослужащего и выразил гордость за действия Израиля.

Кроме того, Галкин оспаривал сообщения о нехватке продовольствия и голоде в секторе Газа, а также ставил под сомнение достоверность данных о числе жертв, опубликованных ХАМАС. На фоне этих заявлений в Турции звучат призывы отменить предстоящее выступление комика. Информация о том, принято ли решение по поводу концерта, в публикации не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд принял к рассмотрению иск «Мосэнергосбыта» к Галкину о взыскании долга за электричество в доме в деревне Грязь. Сумма требований превышает 500 тысяч рублей.

Также его брату Дмитрию Галкину Савеловский суд Москвы не удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.