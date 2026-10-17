Стала известна причина смерти художницы Кати Белявской

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Девушка скоропостижно ушла из жизни в возрасте 45 лет.

Художница и промышленный дизайнер Катя Белявская умерла от инсульта — об этом РИА Новости рассказали ее близкие. Девушке было 45 лет.

«Ушла из жизни скоропостижно, у нее случился инсульт», — рассказали в окружении девушки.

Художницу привезли в медицинское учреждение с дачи в подмосковной деревне Голицыно, однако было уже поздно — врачи спасти Екатерину не смогли.

Детские годы

Катя Белявская появилась на свет в Москве в 1981 году. За плечами у нее— Московский государственный университет печати и колледж искусств в Лондоне.

Работы художницы

Катя Белявская была почетным участником списка 100 лучших художников современной России.

Среди ее самых узнаваемых работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «От Райльда до Соломона», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо» и многие другие.

Ее полотна выделяются живописностью и тщательной детализацией. В сюжетах сплетаются русские сказки и японский эпос, мировая литература, а также исторические и научные мотивы.

Выставки и благотворительность

В послужном списке Кати — кураторство выставки «Памяти Мейерхольда» (2004) и руководство благотворительным проектом «Маленький принц» (2005–2006). В 2007 году Белявская вошла в число финалистов Премии Кандинского в номинации «Молодой художник», а также стала участницей специального проекта на аукционе Sotheby's.

Работы художницы показывали в Галерее Натали Гайяр в Париже, Библиотеке конгресса в Вашингтоне, Музее берлинской стены «Чекпойнт Чарли» в Германии, Pushkin House в Лондоне и в Европейском парламенте в Брюсселе. Кроме того, они хранятся в коллекции Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже и в частных собраниях.

Обучение и наставники

Отец Кати Юрий в 1980–90-е работал в журнале «Крокодил», так что первыми учителями девочки оказались лучшие советские иллюстраторы.

Затем ей преподавали Борис Диодоров, художник-иллюстратор, и Леонид Владимирский — заслуженный деятель искусств РСФСР, который создал знаменитые иллюстрации к историям о Буратино и Изумрудном городе, а также образы героев «Руслана и Людмилы» Александра Сергеевича Пушкина.

Иллюстрации и дизайн

Помимо живописи, Белявская делала иллюстрации для детских и взрослых книг крупных издательств. Работала она и в промышленном дизайне: ее рисунки украшали тарелки, платки, сумки, обувь и флаконы духов.

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