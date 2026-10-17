Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам певицы, женщине важно почувствовать, что она готова стать матерью.

Певица Юлианна Караулова рассказала, когда пора рожать ребенка. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Рожать ребенка нужно тогда, когда ты к этому готова. Когда у тебя появился человек, с которым ты готова пойти на это дело, когда ты чувствуешь, что ты готова стать матерью, и у тебя все для этого есть», — рассказала исполнительница.

У Юлианны Карауловой один ребенок — сын Александр, которого она родила в 33 года, 29 мая 2021 года. Мальчик родился в браке певицы с саунд-продюсером Андреем Черным. Счатливый отец рассказывал, что родители предпочитают назвать первенца Алексом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Юлианны Карауловой учинил скандал. Поводом для детских каприз стала математика. Алекс сейчас осваеивает логическую и ментальную арифметику, — ту программу, которая положена ему по возрасту. Мальчику уже пять лет.

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