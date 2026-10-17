«Должны бороться, поэтому мы здесь»: массовые протесты снова накрыли Францию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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МВД страны сообщает, что им известно о 500 запланированных акций.

Французская полиция задержала свыше 270 человек на фоне массовых демонстраций по всей стране. Об этом сообщает местный телеканал BFM TV со ссылкой на данные правоохранителей.

Ранее тот же канал передавал, что уже к полудню только в Париже были задержаны около ста человек.

«По всей стране зафиксировано 272 задержания», — отметили в материале.

Францию накрыли массовые протесты — в том числе против роста цен и экономической политики властей. По данным BFM TV, 17 октября на улицы собирались выйти самые разные группы населения. МВД страны сообщает, что им известно о 500 запланированных акций по всей Франции.

По словам корреспондента «Известий» Эдуарда Новикова, работавшего на месте событий, большинство задержали за использование масок и противогазов.

«Никто не может жить достойно. Мы устали. Кроме 1%. 99% должны бороться, поэтому мы здесь», — заявила протестующая Мавледина.

Полиция применяет против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом — в ответ в силовиков летят камни.

Ранее 5-tv.ru писал о протестах на улицах Европы. В то время как европейские политики обещают новые «купола» и пускают ракеты с подводных лодок, на площади выходят их же собственные избиратели.

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