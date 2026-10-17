Театр не для рилсов? Почему съемка спектаклей рассорила театральных деятелей

Цицишвили: съемка спектаклей — это просто для лайков и раскрутки

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Одни артисты требуют убрать телефоны, другие уверены, что вирусные ролики помогают собирать залы.

Театральные деятели поспорили о том, должны ли зрители снимать спектакли для социальных сетей. Автор проекта «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили выступил против съемки во время представлений, тогда как актер и продюсер Глеб Данилов назвал короткие видео одним из главных инструментов привлечения аудитории. В интервью «Известиям. Главное» своими мнениями также поделились актер Влад Токарев, основатель премии театральных блогеров Софья Полунина и директор Архангельского молодежного театра Виктора Панова Анастасия Панова-Малевинская.

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Цицишвили считает, что зрители приходят в театр смотреть спектакль, а не записывать его на телефон. По его словам, съемка мешает окружающим и отвлекает от происходящего на сцене. Он также усомнился, что публикации действительно помогают искусству. Зачастую, по его мнению, люди снимают ради лайков и раскрутки собственных страниц.

«Человек, который приходит в театр, должен смотреть спектакль и не мешать другим смотреть спектакль», — заявил Цицишвили.

Вместо любительских записей он предложил театрам самим выпускать трейлеры, предоставлять блогерам качественные фотографии и видео с репетиций, а также приглашать их на специальные показы.

Актер Влад Токарев согласился, что телефоны способны разрушить атмосферу спектакля. Он назвал театр особым пространством, где между артистом и зрителем возникает непосредственная связь.

© РИА Новости/ Виталий Белоусов; 5-tv.ru

«Как только достается телефон, отвлечение на это свечение экрана, на какую-то запись — оно рушит эту связь», — пояснил актер.

При этом Токарев не считает, что право говорить об актерской игре есть только у профессиональных критиков. По его мнению, блогер без театрального образования тоже может дать содержательную оценку, если объясняет свою позицию, а не ограничивается словами «плохо» или «хорошо».

Однако у противников съемки есть оппоненты. Актер и продюсер Глеб Данилов уверен, что короткие ролики помогают театрам привлекать публику, особенно если речь идет о небольших площадках вдали от крупных городов.

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В качестве примера он привел постановки своего театра «Муму. Робопес» и «Киберряба». По словам Данилова, один из роликов набрал около трех миллионов просмотров. Благодаря таким публикациям о театре узнают новые зрители и журналисты.

«Мы не просто имеем право, мы должны популяризировать такими методами, как короткие ролики», — подчеркнул продюсер.

Основатель премии театральных блогеров Софья Полунина также считает, что видео способны заинтересовать людей, которые раньше не следили за театральной жизнью. Но есть условие: нельзя игнорировать правила конкретной площадки и позицию артистов. Если съемка запрещена, зрителям следует соблюдать запрет.

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Директор Архангельского молодежного театра Виктора Панова Анастасия Панова-Малевинская рассказала, что в ее театре разрешают снимать и фотографировать перед спектаклем, если это не мешает окружающим. Она сравнила зрительские публикации с современным сарафанным радио: иногда нескольких удачных кадров достаточно, чтобы заинтересовать человека постановкой.

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