Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Артистка считает, что ее коллеги неприятно лишнее внимание.

Певица Лолита Милявская призвала представителей СМИ перестать донимать Андрея Губина. Она считает, что артисту неприятно излишнее внимание и он только страдает от происходящего. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Я смотрю на бестактность ваших коллег. Вы его замучили. Это тот случай, когда человек ежится, не хочет внимания. Все-таки должны быть личные границы. Я его очень люблю, он очень талантливый. Это тот случай, когда нельзя человека мучить. Мучайте нас всех, кто так не реагирует на это. Его надо поберечь, он очень раненый», — объяснила певица.

При этом корреспондент заметила, что на последних встречах с Губиным тот активно вел диалог с журналистами, и казалось, что выход на публику приносит артисту удовольствие. Однако у Лолиты другое мнение. По ее словам, внешняя вовлеченность еще не означает постоянную готовность находиться во внимании прессы.

Также Милявская обратила внимание на просьбу артиста оставить его в покое, которая была проигнорирована. Она согласилась с тем, что медийные люди должны общаться с журналистами — это часть их работы. Но также и напомнила о наличии личных границ, предпочтений и нетактичности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин публично поделился историей из 90-х. По словам артиста, ему пришлось дважды столкнуться с бандитами во время гастролей. Решить проблему с недоброжелателями получилось благодаря связям с Иосифом Кобзоном.

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