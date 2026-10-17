«Все не без греха»: директор Долиной вступился за певицу из-за мигалок

Фото: legion-media/Сергей Булкин/ТАСС

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Пудовкин признал недопустимость использования спецсигналов в личных целях, но призвал прекратить нападки на артистку.

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскритиковал повышенное внимание журналистов к истории с поездкой певицы на автомобиле с мигалкой. Представитель исполнительницы назвал происходящее травлей и предупредил, что постоянное давление может серьезно навредить человеку. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Пудовкин подчеркнул, что сама Долина никогда не садится за руль. По его словам, фразу артистки о поездке с использованием спецсигналов не следует воспринимать как свидетельство того, что она лично управляла специальным транспортом.

«Не всегда, когда человек употребляет фразу „я ехал на мигалке“, это означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала. Лариса Долина за рулем не ездит, никогда не ездила», — пояснил директор.

При этом представитель певицы не стал отрицать, что использование спецсигналов для личных поездок противоречит правилам дорожного движения. Он признал: сильное опоздание не оправдывает подобные действия, поскольку применять специальные средства ради собственных целей в России запрещено.

Однако Пудовкин убежден, что ситуация не заслуживает столь пристального внимания. Он призвал журналистов не превращать обычный, по его оценке, эпизод в очередной повод для скандальных публикаций.

«Слова „травля“ или „издевательство“ — слишком легкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит. Погоня за трафиком — штука хорошая, только можно так и себя искалечить, и людей довести до какого-то безумия», — заявил он.

Поводом для обсуждений стало признание самой Долиной, которая рассказала, как добиралась на юбилейный концерт Николая Баскова. Из-за плотного графика и московских пробок певице пришлось спешить: по ее словам, на дорогу оставалось всего 20 минут. Артистка сообщила, что автомобиль ехал на большой скорости с включенными спецсигналами, чтобы она успела выйти на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Ларисы Долиной на критику в ее адрес. После истории с квартирой в Хамовниках певица столкнулась с негативными высказываниями в социальных сетях. Артистка заявляла, что старается не обращать внимания на недоброжелателей, и призывала людей задумываться о последствиях своих слов.

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